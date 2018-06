Albert Frère werpt zich op frituursnacks

Het investeringsfonds Ergon, een onderdeel van Frère-holding GBL, legt de hand op het Belgische snackbedrijf Beltaste. Dat is het bekendst van zijn frituursnacks van het merk Vanreusel.

Beltaste, naar eigen zeggen een fabrikant van 'gemaksvoeding', bestaat al sinds 1953. Het bedrijf, dat als Vanreusel Snacks met pastei- en worstsoorten begon, groeide geleidelijk uit tot een toonaangevende speler op de markt van diepgevroren vleessnacks.

De onderneming is intussen marktleider in België op het gebied van frituursnacks - door te leveren aan 4.000 frituren - en een uitdager op de Nederlandse markt. Beltaste maakt cervela’s, satés, frikandellen, hamburgers, gehaktballen en diverse kroketten onder het merk Vanreusel en via private labels.

Het bedrijf heeft twee productielocaties, in het Belgische Hamont en in Mòrahalom in Hongarije. Er werken ruim 250 mensen (omgerekend naar voltijdsen). Beltaste realiseerde in 2017 een omzet van 48 miljoen euro.

Vorig jaar raakte bekend dat de familie Vanreusel op zoek was naar een overnemer. Die moest de groep helpen doorgroeien en sommige familiale aandeelhouders de kans bieden om uit te stappen. Er was nogal wat interesse, maar in het voorjaar bleek dat de buit waarschijnlijk naar een investeringsfonds zou gaan en niet naar een sectorgenoot zoals het Nederlandse Izico, bekend van de iconische Bicky Burger.

In maart schreef De Tijd dat Ergon het zou halen en dat nieuws werd dinsdag bevestigd: Beltaste en Ergon meldden in een gezamenlijk persbericht een deal bereikt te hebben. Het is het fonds Ergon Capital Partners III dat de portemonnee opentrekt. Het fonds moet onder meer helpen om te groeien via overnames.

Volgens de mededeling blijft de derde generatie van de familie Vanreusel, met name de neven Paul-Emmanuel Vanreusel en Roel Vanreusel, de dagelijkse leiding van het bedrijf waarnemen. Voor algemeen directeur Paul-Emmanuel Vanreusel is het tekenen van deze overeenkomst een van de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van het bedrijf dat zijn grootvader heeft opgericht.