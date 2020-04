Alcoholverbruik daalt, maar misbruik neemt toe

Wijnbouwers, bierbrouwers en drankstokers zien zwarte sneeuw nu de horeca dicht is. De verkoop in de supermarkt ligt 10 tot 20 procent hoger, maar globaal genomen verkopen ze minder. Er is wel meer alcoholmisbruik.

De Franse sterkedrankengroep Rémy Cointreau boekte in het afgelopen gebroken boekjaar 20 procent minder bedrijfswinst dan in het jaar ervoor. In april, mei en juni verwacht de maker van Passoa en Cointreau liefst de helft minder drank te verkopen.

Wat mensen normaal op café drinken, drinken ze niet thuis. Fernand De Boer Beursanalist Degroof-Petercam

De Belgische bierbrouwer AB InBev liep in januari en februari 285 miljoen dollar omzet en 170 miljoen euro brutobedrijfswinst mis door de corona-uitbraak in China. Doordat de ziekte zich verspreidde naar de rest van de wereld verwacht AB InBev nog meer onheil en schrapte het zijn winstprognose. De concurrenten Diageo en Heineken brachten gelijkaardig onheilspellend nieuws.

Verjaardag

Nochtans doorstaan alcoholproducenten economische crisissen doorgaans vrij goed. Als het economisch slecht gaat, blijven mensen alcohol kopen. Ze zoeken bijvoorbeeld verstrooiing in een gezellige avond met vrienden. De keerzijde is dat alcoholmisbruik toeneemt.

Sinds week twee van de lockdown krijgt onze DrugLijn meer telefoons over alcoholisme. Katleen Peleman Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs

'Dat de verkoop tijdens deze crisis daalt, is opvallend, maar elke economische crisis is anders', zegt Fernand De Boer, die voor het beurshuis Degroof-Petercam de alcoholindustrie volgt. In veel landen is de horeca dicht. 'Wat mensen normaal op café drinken, drinken ze niet thuis', zegt De Boer. 'Je viert je verjaardag niet met vrienden op café, maar thuis met je gezin en met een pak minder alcohol.'

In sommige landen worden de alcoholbedrijven extra hard getroffen. 'In China boekt AB InBev 60 procent van zijn omzet via de verkoop in de horeca', zegt De Boer. 'In Mexico verkoopt het dan weer 80 procent via supermarkten en andere winkels.' In Zuid-Afrika is het zelfs volledig verboden alcohol te verkopen, ook voor supermarkten. Zo wil de overheid de ziekenhuizen ontlasten: in normale tijden belandt naar schatting 40 procent van de patiënten in het ziekenhuis door ongevallen en conflicten mede veroorzaakt door alcohol.

Jongeren

Belgen drinken thuis meer alcohol dan normaal, maar supermarkten en cafés zijn geen communicerende vaten. In het begin van de crisis - tussen 16 en 29 maart - verkochten de Belgische supermarkten volgens het studiebureau GfK 10 procent meer alcohol dan in de weken voordien. De supermarktketen Delhaize meldt dat de verkoop 10 tot 20 procent hoger ligt dan anders.

86% Jongeren Mensen jonger dan 30 kochten eind maart volgens GfK in de supermarkt 86 procent meer drank.

Jongeren onder de 30 kochten eind maart in de supermarkt 86 procent meer drank. 'Zij ruilen de horeca in voor de salontafel', zegt Francois Lambert van GfK. Maar oudere mensen kopen niet meer dan anders. 50-plussers, de grootste thuisdrinkers, kopen niet meer dan voor de corona-uitbraak. Bij 65-plussers is er zelfs een daling van 2 procent.