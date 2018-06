Alexandre Van Damme bestuurder af bij Fonds Baillet Latour

Alexandre Van Damme is niet langer bestuurder van het prestigieuze fonds dat steun verleent aan initiatieven in de gezondheidszorg, het onderwijs, de cultuur en de sport. Thomas Leysen treedt dan weer toe tot de raad.

Het fonds Baillet Latour werd eind jaren '70 van vorige eeuw opgericht door Alfred de Baillet Latour, een bestuurder bij de biergroep Artois. Hij bracht er zijn pakket aandelen in de brouwerij in onder. Het fonds bezit ongeveer 5,5 miljoen aandelen AB InBev. Met de dividenden daaruit financiert het fonds allerlei maatschappelijke doelen.

Het fonds is een relatief belangrijke aandeelhouder van de biergroep, en volgt grotendeels de grote Belgische aandeelhoudersfamilies. Die zijn traditioneel ook stevig vertegenwoordigd in het bestuur van het fonds.

Het Fonds Baillet Latour, een van de belangrijkste stichtingen in ons land, steunt initiatieven die zich onderscheiden 'door hun uitstraling, hun aansporing tot menselijke uitmuntendheid of door hun innovatieve benadering voor het aangaan van de uitdagingen van de samenleving van morgen'.

Concreet vloeit geld naar vier domeinen : gezondheidszorg (onder meer kankeronderzoek), onderwijs, cultuur en sport. Het fonds reikt jaarlijks de Gezondheidsprijs uit, de belangrijkste internationale prijs voor wetenschappelijk onderzoek in ons land. Daar hangt een bedrag aan vast van 250.000 euro. Dit jaar ging die prijs naar twee Franse kankeronderzoekers.

Het fonds geeft bijvoorbeeld ook steun aan het Koninklijk Belgisch Filmarchief voor een digitaliseringsproject, geeft geld voor pedagogische projecten in de Dossin-kazerne in Mechelen, financiert een leerstoel Hedendaagse Islam aan de universiteiten van Gent en Louvain-la-Neuve, sponsort de Belgische deelnemers aan de Paralympics, geeft financiële steun voor de restauratie van kunstwerken, zoals de Besloten Hofjes, retabelkasten uit de 16de eeuw gemaakt door Mechelse gasthuiszusters. Het zijn maar enkele voorbeelden.

Adellijk

De raad van bestuur (technisch eigenlijk het college van zaakvoerders) bestaat uit heel wat vertegenwoordigers van de (vaak) adellijke families achter de brouwer, zoals de Spoelberch en de Mévius. Maar er zijn ook anderen, zoals ex-Delhaize-topman Pierre-Olivier Beckers en gewezen KBC-voorzitter Jan Huyghebaert, die voorzitter is.

Volgens een akte in het Staatsblad hebben zich eind mei enkele veranderingen voorgedaan in de raad van bestuur. AB InBev-telg Alexandre Van Damme, een van de invloedrijkste figuren bij de brouwer, heeft ontslag genomen en het mandaat van Pierre Drion, de vroegere CEO van het beurshuis Petercam, is afgelopen.