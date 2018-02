Alexandre Van Damme bestuurder bij Kraft Heinz

Miljardair Warren Buffett (87) stopt aan het einde van zijn mandaat als bestuurder bij de Amerikaanse voedingsgigant Kraft Heinz. Die laatste draagt de Belg Alexandre Van Damme voor als opvolger.

De 87-jarige Buffett is zijn reisverplichtingen aan het afbouwen. Hij speelde een zeer belangrijke rol in de creatie van Kraft Heinz, ontstaan na de fusie tussen Kraft Foods en H.J. Heinz. Zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway werkte samen met investeerder 3G Capital om ketchupmaker Heinz over te nemen in 2013. Een kleine twee jaar later werd Heinz samengevoegd met Kraft Foods.

Kraft Heinz heeft de Belg Alexandre Van Damme genomineerd om de vacante plek als commissaris in te vullen. 'We zijn erg blij dat we de expertise en het inzicht van Alexandre bij Kraft Heinz kunnen binnenhalen, en geloven dat zijn managerservaring en leiderschap erg waardevol zullen zijn voor de raad van bestuur, de leiding en het bedrijf in zijn geheel', luidt het.