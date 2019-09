Alexandre Van Damme koopt stukje Kraft Heinz

De aankoop, via de Luxemburgse holding Société Familiale d'Investissements en haar onderdeel Legacy Participations, gebeurde vorige week tegen een gemiddelde koers van 28,45 dollar per aandeel, leert een melding in de VS. Dat is goed voor een transactiewaarde van 7,1 miljoen dollar. Door de aankoop wordt Van Damme, die nog maar een paar duizend aandelen in handen had, nu eigenaar van 0,02 procent van Kraft Heinz. Hij is ook bestuurder van Kraft Heinz.