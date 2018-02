Alexandre Van Damme versterkt greep op voedings- en drankenindustrie

Alexandre Van Damme, vooral bekend als grootaandeelhouder van AB InBev, vervangt Warren Buffett als bestuurder bij Kraft Heinz.

Het wordt voor de AB InBev-miljardair Alexandre Van Damme, die in 2016 Brussel inruilde voor Zwitserland, weer wat moeilijker om zijn legendarische discretie vol te houden. Binnenkort vervangt hij niemand minder dan Warren Buffett in de raad van bestuur van de Amerikaanse voedingsgigant Kraft Heinz. Van Damme heeft er een hekel aan gefotografeerd te worden. De bestuursfunctie bij zo’n bekende beursgenoteerde naam zal het niet eenvoudig maken de lenzen van de camera’s te blijven ontlopen.

De 87-jarige Buffett zwaait af omdat hij zijn reisverplichtingen wil afbouwen. Kraft Heinz nomineerde Van Damme om de vacante plek als bestuurder in te vullen. De keuze voor de Belg heeft alles te maken met zijn jarenlange zakelijke banden met de Braziliaanse investeringsgroep 3G Capital. Buffett en 3G speelden een zeer belangrijke rol in de creatie van Kraft Heinz, ontstaan na de fusie van Kraft Foods en H.J. Heinz. Buffetts investeringsvehikel Berkshire Hathaway werkte eerst samen met 3G om de ketchupmaker Heinz over te nemen in 2013. Een kleine twee jaar later werd Heinz samengevoegd met Kraft Foods.

Brazilianen

In België is 3G vooral bekend als het bedrijf van ‘de AB InBev-Brazilianen’. Het aandeelhouderspact tussen de clan-Van Damme en 3G vormt nog altijd de ruggengraat van de biermultinational. AB InBev is de kern van Vandammes imperium en van zijn fortuin. Met een indirect belang van naar schatting 2,5 à 4 procent is hij de grootste individuele Belgische aandeelhouder van de bierreus, wat hem tot multimiljardair en wellicht de rijkste Belg maakt. Van Damme vertegenwoordigt in de raad van bestuur van AB InBev de Belgische historische aandeelhouders.

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

Via zijn banden met 3G, waar hij ook een kleine aandeelhouder van is, komt Van Damme nu ook de bestuurskamer van Kraft Heinz binnen. Hij is onrechtstreeks via 3G, en mogelijk ook rechtstreeks, aandeelhouder van Kraft Heinz. In de raad van bestuur vindt hij zijn Braziliaanse makkers terug. Ook 3G-stichters Alexandre Behring, Jorge Paolo Lemann en Marcel Herrmann Telles zijn bestuurder bij Kraft Heinz. Behring is zelfs voorzitter.

Van Damme speelde onlangs nog een sleutelrol bij de verkoop van voetbalclub RSC Anderlecht, waar hij ook aandeelhouder is. Zijn echte strijdtoneel is evenwel niet België of Europa, maar de hele wereld. De bedrijfsstrateeg profileert zich almaar meer als de spin in het web aan de top van de voedings- en drankindustrie, waar miljardairs de plak zwaaien over multinationale supergroepen. Hij stamt af van de brouwersfamilie achter Jupiler, maar beperkt zich al lang niet meer tot bier. Door zijn samenwerking met de Braziliaanse aandeelhouders van AB InBev is hij ook aandeelhouder en bestuurder bij de groep boven de fastfoodketen Burger King. Die groep, Restaurant Brands, zou een bod op Domino’s Pizza voorbereiden.

Europa

Van Damme onderhoudt ook zijn Europese connecties. Hij is een van de hoofdaandeelhouders van de koffiereus Jacobs Douwe Egberts, waar hij ook bestuurder is. Dat verbindt hem met de steenrijke Duitse familie Reimann, die via een investeringsholding de meerderheid van Jacobs Douwe Egberts bezit.