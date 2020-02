Alken-Maes introduceert herbruikbare bekers

De brouwer baseert zich op ‘de sterke vraag naar duurzame alternatieven’ en werkt samen met verschillende partners die de bekers maken, verdelen en afwassen. ‘Omdat daarover nog gesprekken lopen, kunnen we niet in detail treden over samenwerkingen’, zegt Sebastiaan De Meester, de woordvoerder van Alken-Maes.

Logistiek

Scoutsfuif

Op Genk on Stage of het Sfinks-festival in Boechout wordt deze zomer al Maes in herbruikbare bekers getapt. Op andere namen is het wachten. ‘Maar het potentieel is groot’, zegt De Meester. ‘We mikken niet alleen op massa-evenementen, maar ook op de braderieën in de straat of lokale scoutsfuiven.’