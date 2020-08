Alken-Maes rekent op zwaar najaar voor cafés

Alken-Maes, de brouwer van Hapkin, Cristal en Maes Pils, wordt hard getroffen door corona. De directie geeft haar loonbonus op en investeringen staan op pauze.

De Belgische horeca verliest in het tweede deel van dit jaar 30 tot 50 procent omzet. Dat voorspelt de brouwer Alken-Maes in zijn kraakverse jaarverslag over 2019. 'We rekenen erop dat we 30 tot 40 procent minder verkopen aan de cafés die bij ons zijn aangesloten', zegt woordvoerder Sebastiaan De Meester.

Hapkin

Net als heel wat andere brouwers had Alken-Maes een moeilijke eerste jaarhelft door de horeca die drie maanden dicht moest. Cafés en restaurants verkochten in het tweede kwartaal 80 procent minder dan een jaar eerder. Ook de bij Alken-Maes aangesloten zaken gingen fors achteruit.

277 miljoen euro Omzet Cafés, restaurants en evenementen zijn goed voor 55 procent van de 277 miljoen euro omzet van 2019

Dat heeft grote gevolgen voor de jaaromzet van 2020, al wil de brouwer geen raming delen met de buitenwereld. Cafés, restaurants en evenementen zijn goed voor 55 procent van de 277 miljoen euro die Alken-Maes vorig jaar verzamelde door bieren te verkopen zoals Maes Pils, Cristal, Hapkin en Desperados.

De verkoop in winkels ligt wel hoger. 'Zo'n 5 tot 10 procent', zegt De Meester.

Heineken

Een maand geleden liet ook Heineken, het Nederlandse moederbedrijf van Alken-Maes, weten dat de bierverkoop door corona zwaar onder druk staat. De Nederlanders verkochten wereldwijd 14,6 procent in de eerste zes maanden van dit jaar. De operationele winst daalde met de helft.

Hoe hard de winstcijfers in België onder druk stonden en staan, wil Alken-Maes niet kwijt. De brouwer gaf onder andere gratis huur aan café-uitbaters en nam hun vervallen bier terug.

Toch komt de brouwer niet in acute geldnood. 'We hebben geen overbrugginskrediet nodig, want we hebben voldoende cash', zegt De Meester.

Loonbonus

Om de cashvoorraden op peil te houden, neemt Alken-Maes maatregelen. De directie betaalt zichzelf dit jaar geen bonus uit. De bonussen van kaderleden worden verlaagd. De brouwer stelt ook investeringen uit en geeft minder geld uit aan reclame en het onderhoud van zijn brouwerijen. 'Maar we blijven natuurlijk reclame maken voor onze producten en de nodige herstellingen uitvoeren', zegt De Meester.

16 miljoen Dividend Voor 2019 betaalt Alken-Maes zijn eigenaar Heineken een dividend van 16 miljoen euro. Door corona gebeurt dat wel pas in november.

De Belgische brouwers storten ook later hun winst door op de rekening van het moederbedrijf Heineken. Alken-Maes keert zijn aandeelhouders voor 2019 een dividend uit van 16 miljoen euro. Dat gebeurt pas eind november.

Het dividend is bijna even hoog als de 16,8 miljoen euro winst die Alken Maes in 2019 maakte. De omzet daalde vorig jaar met 2 procent naar 277 miljoen euro. Dat wijt Alken-Maes aan het feit dat het minder bier aan de man wist te brengen in eigen land.

'We moeten vergelijken met 2018, het jaar van het wereldkampioenschap voetbal. De Belgen deden het goed en daardoor verkochten we dat jaar veel bier, vooral Maes Pils', zegt De Meester. Vorig jaar verkocht Alken-Maes minder Maes. Dat Belgen wel meer Hapkin, Cristal en Desperados dronken, was een doekje voor het bloeden.

Meer drank

De drie brouwerijen van Alken-Maes - in Alken, Opwijk en Kobbegem - en de ciderfabriek van Stassen maakten wel degelijk meer drank in 2019. 'Onze volumes stegen van 2,3 naar 2,4 miljoen hectoliter', zegt De Meester.