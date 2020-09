Alpro investeert 30 miljoen in duurzame toekomst

Duurzaam geteelde soja en noten, minder waterverbruik en 100 procent gerecycleerde verpakkingen. Met die ambities - en een investering van 30 miljoen - kijkt de fabrikant van plantaardige zuivelproducten Alpro naar de toekomst.

In de week dat Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, de klimaatplannen voor de EU in de komende jaren blootlegt, schroeft Alpro zijn klimaatambities op. De Danone-dochter wil de ecologische impact van soja en noten op het milieu verkleinen, en 100 procent recycleerbare verpakkingen gebruiken voor haar dranken, yoghurts en desserts. De Europese marktleider in plantaardige zuivelalternatieven, met hoofdzetel in Gent, investeert de komende vijf jaar 30 miljoen euro in België en het Verenigd Koninkrijk om die ambities te halen, waarvan twee derde in de fabriek in Wevelgem.

Een nieuwe generatie consumenten kiest bewust voor niet-dierlijke producten. Sue Garfitt CEO Alpro

Alpro ontstond 40 jaar geleden als onderdeel van het Belgische voedingsbedrijf Vandemoortele. Wat begon als een experiment met sojadrank – die lang in de verdomhoek van intoleranties en diëten zat – groeide uit tot de Europese marktleider met een aanbod van meer dan 120 plantaardige producten, van drank – het woord ‘melk’ is voorbehouden voor de zuivelindustrie, die een rechtszaak opstartte voor de exclusiviteit van de term – tot yoghurt, pudding en ijs.

'Plantaardige alternatieven winnen terrein bij een steeds groter publiek', zegt de Britse Sue Garfitt, de CEO van Alpro. 'Een nieuwe generatie consumenten kiest bewust voor niet-dierlijke producten.' Het bedrijf zegt dat het al jaren een dubbelcijferige groei ziet. Ook tijdens de lockdown bleek het merk populair: de verkoop steeg met 20 procent.

Lokale landbouw

Plantaardig is in, zoveel mag duidelijk zijn. Toch komt de soja-industrie geregeld in opspraak omdat grote stukken bos, onder meer in het Amazonewoud, moeten wijken voor de teelt. Garfitt garandeert dat dat bij Alpro niet het geval is. ‘We werken nu al zoveel mogelijk met lokale producten. 60 procent van onze sojabonen komt uit Europa. In onze Franse fabriek werken we uitsluitend met lokaal geteelde sojabonen.' Tegen 2025 wil Alpro de shift maken naar regeneratieve landbouw – een overkoepelend begrip voor verschillende biologische landbouwmethodes – voor soja en amandelen, zijn belangrijkste grondstoffen.

-60% Water De komende vijf jaar wil Alpro zijn watervoetafdruk met 60 procent terugschroeven.

Ook het waterverbruik bij de teelt van noten, dat critici van plantaardige voeding soms aangrijpen als tegenargument, wordt herbekeken. ‘De komende vijf jaar schroeven we onze watervoetafdruk met 60 procent terug’, zegt Garfitt. Een deel van de investering van 30 miljoen gaat naar installaties waarmee Alpro water kan hergebruiken in twee van zijn drie fabrieken.

In 2021 komt er ook een nieuwe waterzuiveringsinstallatie – de grootste in Vlaanderen – in de Alpro-fabriek in Wevelgem. Verder wordt de West-Vlaamse site cruciaal voor de ontwikkeling van een milieuvriendelijkere papieren verpakking voor de plantaardige yoghurtalternatieven. Tegen 2025 moeten alle verpakkingen 100 procent recycleerbaar zijn. Vandaag is dat bij 76 procent van de verpakkingen het geval.

In 2017 werd Alpro overgenomen door het Franse Danone, een van de grootste zuivelbedrijven ter wereld. Met de overname wilde Danone zijn aanbod diversifiëren, maar de twee categorieën - plantaardig en dierlijk - staan naast elkaar en niet tegenover elkaar, vindt Danone-CEO Emmanuel Faber (zie inzet). 'Het is een en-enverhaal, geen of-ofverhaal', zegt ook Garfitt. 'Aan de keukentafel is dat ook zo: 60 procent van de huishoudens die plantaardig koopt, is ook een grote afnemer van dierlijke zuivel.'