Alpro werft opnieuw 120 personeelsleden aan

De Belgische producent van plantaardige voeding Alpro zoekt dit jaar nog 120 werknemers voor zijn fabriek in Wevelgem en zijn hoofdkantoor in Gent. Het aantal werknemers is er in de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld.

100 van hen zullen zich bij de 780 werknemers in de Alpro-fabriek in Wevelgem voegen. Alpro zoekt vooral operatoren en technici. 20 werknemers worden aangeworven voor het hoofdkantoor, waar nu 158 mensen werken.

Het is de zoveelste rekruteringsronde van Alpro. ‘In de voorbije twaalf maanden hebben we al 200 mensen in dienst genomen’, zegt Sven Lamote, de CEO van Alpro. Sinds 2013 is de personeelsbezetting van de fabriek in Wevelgem bijna verdubbeld. Vijf jaar geleden waren er 445 voltijdse werknemers. In die tijd is de werkgelegenheid op het hoofdkantoor gestegen van 130 naar 158 mensen.

De fabriek groeit doordat Alpro de verkoop in de voorbije jaren fors heeft zien stijgen. Het merk is nu in 54 - vooral Europese - landen actief. In het derde kwartaal groeide de omzet opnieuw met meer dan 10 procent, kondigde Danone gisteren aan. Het Franse zuivelbedrijf nam Alpro vorig jaar over.

Alpro wil blijven groeien en kijkt daarvoor onder meer naar Oost-Europa. ‘We hebben een enorm groot assortiment in onze kernmarkten België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Dat willen we uitrollen naar andere markten’, zegt Lamote. ‘Dat kunnen we dankzij Danone versneld doen, in de komende twee tot drie jaar. In sommige landen kunnen we gebruikmaken van het grote verkoopteam van Danone.’