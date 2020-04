'Als de Bulgaren niet komen, is mijn bedrijf in gevaar'

Nu de Oost-Europese fruitplukkers wegblijven, moet aardbeienteler Rudi Boermans net als zijn collega's op zoek naar vervangers. 'Maar een Belg wil dit zware werk niet doen en asielzoekers kunnen de Polen en de Bulgaren niet vervangen.'

'We gonna call you, but it can take 14 days. We have a lot of people and a lot of paper.' De Limburgse fruitteler Rudi Boermans (59) rondt een sollicitatiegesprek af met vijf asielzoekers wanneer we aankomen op zijn erf in Heusden-Zolder. Achter ons kopen voorbijgangers aardbeien in een automaat.

Nu zitten er nog aardbeien in van collega's, want de vruchten van Boermans zijn nog groen. Maar over twee tot drie weken begint ook hij aan de jaarlijkse oogst. 'Dit jaar kocht ik 500.000 plantjes. Tussen begin mei en eind oktober oogst ik elk jaar 500 ton aardbeien en 100 ton blauwe bessen.'

Liefde

Of dat ook dit jaar lukt, is door de coronacrisis verre van zeker. 'Normaal komen 70 tot 80 Oost-Europese seizoensarbeiders het fruit plukken. Maar de kans is groot dat ze niet komen. Ze staan klaar om te vertrekken in Bulgarije, maar ze raken niet hier, omdat veel landen de grenzen dichthouden.'

Als ik een stukje van mijn loon moet afstaan aan het asielzoekerscentrum, is dat geen probleem. Ali Kandidaat-plukker en asielzoeker

Zelfs zijn schoonzoon kan niet helpen. 'Hij is een Bulgaar en kwam tien jaar geleden naar hier om te plukken.' Tussen de gewassen vond hij niet alleen aardbeien en bessen, maar ook de liefde: de dochter van Boermans. 'Sindsdien regelt hij de werkkrachten uit Oost-Europa.'

De hele tuinbouwsector heeft dezelfde zorgen als Boermans. In mei hebben de Belgische boeren 25.000 arbeidskrachten nodig. 'Er zijn er nu 15.000 in het land, van wie 7.000 Belgische en 8.000 buitenlandse. Een deel van de seizoensarbeiders zal naar huis vertrekken, terwijl maar een beperkt aantal seizoensarbeiders er toch in slaagt naar België te komen', zegt Boerenbond-woordvoerder Vanessa Saenen.

Schermvullende weergave In normale jaren doet Rudi Boermans een beroep op zo'n 80 Oost-Europese werkkrachten. ©Debby Termonia

Daarom maakt de regering het voor telers makkelijker om mensen die hier al zijn te laten plukken: bruggepensioneerden, asielzoekers, studenten en werklozen. De 1,2 miljoen tijdelijk werklozen kunnen bijvoorbeeld fruit plukken en 75 procent van hun uitkering behouden.

In brand steken

Ali (53) is een van de asielzoekers die bij Boermans wil werken. Een jaar geleden vluchtte hij van Libanon naar België. 'Als ik terugkeer, loop ik gevaar. Toen ik in Beiroet woonde, importeerde ik tweedehandskleding vanuit België. Toen de Syrische vluchtelingen kwamen, gaf ik hen gratis kleding. Dat namen sommige landgenoten me niet in dank af. Ze staken mijn bedrijf in brand. Daarop ben ik gevlucht.' Hij wil graag werken tijdens zijn asielprocedure. 'Als ik een stukje van mijn loon moet afstaan aan het asielzoekerscentrum, is dat geen probleem.'

Enkele decennia geleden verdienden veel Belgen een centje bij in de tuinbouw. Die expertise zijn we verloren. Rudi Boermans Fruitteler

De Boerenbond hoopt dat de maatregelen van de regering leiden tot voldoende plukkers. Maar in zijn serre tempert boer Boermans de verwachtingen. 'Asielzoekers en Belgen kunnen de Oost-Europeanen niet vervangen. De seizoensarbeiders uit Bulgarije hebben vaak jaren ervaringen met fruit plukken. Ze reizen maandenlang tussen Marokko, Spanje, Frankrijk en België om te werken. Ze zijn ook erg gemotiveerd: ze verdienen hier vijf keer zoveel als thuis.'

'Asielzoekers zijn ook gemotiveerd', zegt Boermans. 'Met hen hebben we in het verleden succesvol gewerkt. Maar je moet veel tijd spenderen aan hun opleiding. Aardbeien pluk je met de nodig finesse, want ze moeten heelhuids bij de klant raken. Soms geven ze er de brui aan, omdat ze niet gewoon zijn met machines te werken. Je merkt het snel als ze anders dan de Oost-Europeanen geen landbouwachtergrond hebben.'

Tot ziens

Dat geldt ook voor de Belgen. 'Enkele decennia geleden verdienden er veel een centje bij in de tuinbouw. Die expertise zijn we verloren. Een Belg wil niet werken voor 1.200 euro als hij normaal 2.000 euro verdient. Het werk is zwaar en wisselvallig. Op drukke dagen werken we elf uur. Ik heb er ook niets aan een tijdelijk werkloze op te leiden als die na een tijdje al zegt: 'Ik kan terug naar mijn gewone job, tot ziens.''

We vragen de regering akkoorden te sluiten met de Europese lidstaten, zodat Oost-Europese werkkrachten makkelijker hier geraken. Vanessa Saenen Woordvoerder Boerenbond

'Die bezorgdheid leeft bij meer telers', zegt Saenen. 'We vragen de regering akkoorden te sluiten met de Europese lidstaten, zodat werkkrachten makkelijker hier geraken.'

'Veel hangt af van de overheid', zegt Boermans. 'Ik blijf positief denken, maar als de Bulgaren niet komen, is mijn bedrijf in gevaar. Ik denk eraan 20 asielzoekers in dienst te nemen, maar dan heb ik nog 60 Oost-Europeanen nodig.'