'Als je wendbaar bent, win je in deze crisis'

Het jaar was mooi begonnen voor Manna Foods uit Wijnegem. De uitdager van Devos&Lemmens en Heinz groeide in januari en februari 15 procent. De bestellingen voor mayonaise, ketchup en talloze andere sauzen kwamen vlot binnen. Vanuit de hele wereld, want een groot deel van de omzet is exotisch. Manna Foods exporteert naar onder andere Italië, Frankrijk, Angola, Mali, Congo en het Midden-Oosten.

Schermvullende weergave Manna maakt sauzen in eigen naam, maar ook voor de merken van supermarkten. ©SISKA VANDECASTEELE

Maar toen kwam corona en de horeca sloot zijn deuren. Ook de frituren en andere restaurants aan wie Manna zijn sauzen verkoopt. 'In landen als Italië en Roemenië hadden we drie maanden nul euro omzet', zegt commercieel directeur Hans Van de Venster. Het was een harde klap voor het bedrijf, dat in handen is van de familie Van den Broeck.

Nieuwe contracten

Toch draaide Manna dit boekjaar vooralsnog 5 procent meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. 'Dat komt omdat we in de voorbije jaren nieuwe contracten sloten die renderen', zegt Van de Venster. 'Bovendien was er onlangs een meevaller, waardoor we opnieuw 3 tot 5 procent omzet bijwinnen.'

Manna haalde de supermarktketen MF Foods uit Koeweit binnen als klant. 'Dat was dankzij corona', zegt Van de Venster. 'We ontmoetten het bedrijf in februari op een beurs in het Midden-Oosten. Het besloot één saus bij ons te kopen. De eerste container stuurden we onlangs op per schip.'

Koeweiti's

Toen de ondernemers uit Koeweit twee weken geleden onze fabriek in Wijnegem bezochten, lieten ze ons weten dat ze in de problemen zaten. Hun vaste Amerikaanse sauzenleverancier kon door corona geen saus meer leveren. Die had te weinig grondstoffen en personeel. De Koeweiti's vroegen ons in te springen.'

'Binnen 24 uur konden we ja zeggen', zegt Van de Venster. 'We bekeken het voorstel met ons personeel en gingen na of we het aankonden. Snel bleek dat we eind augustus, begin september de gevraagde tien containers met sauzen op het schip konden zetten. Als je voldoende wendbaar bent, kan je voordeel halen uit een crisissituatie als deze.'