'Als we weer varkenskoppen naar China exporteren, dan is het feest'

Belgian Pork Group, de grootste varkensslachter van België, gaat 112 miljoen euro investeren in de komende jaren. CEO en mede-eigenaar Jos Claeys blijft positief ondanks het rotjaar 2020 met varkenspest, exportbeperkingen en een corona-uitbraak in een fabriek.

Vorige zomer stond Belgian Pork Group (BPG) - de koepel boven Westvlees - plots in de schijnwerpers door een corona-uitbraak in het slachthuis in het West-Vlaamse Staden. Er werden een honderdtal besmettingen vastgesteld en meer dan 200 werknemers op de snijafdeling moesten in quarantaine. ‘We zijn toen in een mediastorm beland. We konden dat missen als kiespijn’, blikt Jos Claeys terug. Hij is de CEO en het gezicht van de aandeelhoudersfamilie.

Er klinkt een zekere frustratie in zijn stem. ‘Ze weten ons duidelijk te vinden als we het lastig hebben. Maar nu draaien we de rollen om. We zijn mediaschuw, maar willen naar buiten komen met een positief verhaal.’

Claeys heeft een investeringsprogramma van 112 miljoen euro in de steigers gezet voor de komende vijf jaren. ‘Dat is ambitieus, maar we proberen ook voorzichtig en bescheiden te blijven.’

Cordon bleu en chipolata's

Belgian Pork Group beschikt onder meer over vier slachthuizen in ons land waar jaarlijks 3,8 miljoen varkens passeren, goed voor ongeveer 40 procent van alle Belgische varkens. Het bedrijf verwerkt de karkassen tot koteletten, ribbetjes, cordon bleus en chipolata’s die je in de meeste supermarkten vindt. Het levert ook aan de vleesindustrie, die er salami, paté, gekookte ham of gehakt voor lasagnes van maakt. ‘En we hebben een kleine afdeling die plantaardige alternatieven maakt’, zegt Claeys. Alles samen leverde dat vorig jaar naar schatting 700 miljoen euro omzet op.

Moeilijk jaar

‘2020 was een moeilijk jaar voor ons en de hele sector’, klinkt het. De verkoop in eigen land liep nochtans heel vlot. ‘We hebben een tandje moeten bijsteken tijdens de hamsterperiode. En door de sluiting van de horeca wordt meer thuis gekookt. Dat voelen we. Ik heb de indruk dat mensen varkensvlees herontdekt hebben, ook voor barbecues en fondue met kerst’, aldus Claeys.

Ik heb de indruk dat mensen varkensvlees herontdekt hebben, ook voor barbecues en fondue met kerst. Jos Claeys CEO Belgian Pork Group

Maar de binnenlandse consumptie is maar een deel van het verhaal. Twee op de drie in België geslachte varkens gaan naar het buitenland. De export zakte in elkaar doordat varkenspest werd vastgesteld bij enkele everzwijnen in de provincie Luxemburg. Dat was voor veel landen, waaronder China, voldoende om een embargo op te leggen voor Belgisch varkensvlees. Op die manier kwamen veel meer varkens – ook de Duitse – op de Europese markt terecht met een grote prijsdruk tot gevolg. ‘Reken op 20 tot 25 procent minder per varken’, zegt Claeys.

Strengere normen

Maar hij tempert zijn enthousiasme niet. ‘We kijken optimistisch vooruit en blijven investeren. Dat moet. Niet alleen omdat we groeien, maar ook omdat de veiligheidsnormen steeds strenger worden en je daaraan moet voldoen om exportvergunningen te krijgen.’

BPG gaat de snijzalen op meerdere sites onder handen nemen, en koelcellen en snelkoelinstallaties optimaliseren en uitbreiden. In Westrozebeke wordt geld uitgetrokken om het logistieke proces van het leeggoed – de rode bakken waarin het vlees naar de klant wordt getransporteerd – te herzien. ‘We spreken over 10.000 bakken per dag die aankomen en die we moeten wassen, ontsmetten en koelen om besmettingen geen kans te geven.’

Tomatenkwekerij

In Meer staat een project met een aanpalende tomatenkwekerij op de planning, om gezuiverd afvalwater en warmte uit te wisselen. In een diepvrieshuis in Gent worden dan weer de laatste voorbereidingen getroffen om de export naar China te herstarten.

Eind vorig jaar verklaarde de Wereldorganisatie voor Diergezondheid België vrij van varkenspest. Het Belgische varkensvlees kan dus opnieuw op wereldreis, al is het nog even wachten op definitieve vergunningen. ‘We zijn hoopvol, maar het zal nog niet voor volgende maand zijn’, aldus Claeys. ‘Als er groen licht is, gaan we een feestje bouwen. In de mate dat het mogelijk is met de pandemie natuurlijk.’

China is belangrijk voor ons. Het is een afzetkanaal voor de varkenskoppen, de -poten en de -oren. Dat maakt per varken toch enkele euro’s verschil. Jos Claeys CEO Belgian Pork Group

‘China is belangrijk voor ons. Het is het grootste varkens producerende land ter wereld, maar het heeft er niet genoeg en moet importeren. Het is voor ons vooral een afzetkanaal voor de varkenskoppen, de poten en de oren. Die producten kunnen we nergens anders kwijt. Dat maakt per varken toch enkele euro’s verschil.’ Of dat het verschil maakt tussen winst en verlies draaien, wil Claeys niet gezegd hebben. ‘Misschien het verschil tussen vlot en lastig draaien’, zegt hij.

Belgian Pork Group is sinds 2015 de grootste speler in ons land. Toen bundelden Westvlees en Covalis hun krachten. Het fusiebedrijf is in handen van de familie Claeys en een coöperatie van varkenshouders. De Boerenbond verkocht enkele jaren geleden zijn belang.