Amerikaanse Stella Artois verdwijnt uit Luik wegens 'te veel stakingen'

De AB InBev-brouwerij in Jupille brouwt binnenkort geen Stella Artois meer voor de Amerikaanse markt. 29 vaste jobs en 58 tijdelijke verdwijnen. 'De brouwerij is te onbetrouwbaar geworden door stakingen.'

De AB InBev-brouwerij in Jupille bij Luik brouwt nu nog een groot deel van de Stella Artois-pils voor de Amerikaanse markt, maar eind dit jaar vloeit er geen druppel 'Amerikaanse' Stella meer. 'We verhuizen de Amerikaanse Stella-productie naar de AB InBev-brouwerij in het Amerikaanse St. Louis', zegt woordvoerder Laure Stuyck.

In de voorbije vier jaar waren er in Jupille minstens 30 stakingsdagen. Laure Stuyck Woordvoerder AB InBev

87 jobs sneuvelen: 29 vaste werknemers verdwijnen, 58 tijdelijke contracten worden niet verlengd. Er werken in totaal 760 mensen in de vestiging in Jupille.

AB InBev haalt milieuredenen aan - de verhuis bespaart jaarlijks 7.000 ton CO2 - maar een andere belangrijke reden zijn de stakingen die er de laatste jaren waren bij de brouwerij. 'In de voorbije vier jaar waren er in Jupille minstens dertig stakingsdagen', zegt Stuyck. 'De brouwerij is onvoldoende betrouwbaar. De productiviteit ligt 15 procent lager dan in Leuven.'

Met de beslissing lijkt AB InBev zijn brouwerij in Luik de wacht aan te zeggen. Dreigt de fabriek nog jobs te verliezen? 'Zo moet je dat niet opvatten', zegt Stuyck. 'We hopen op een nieuwe start. Er wordt in Luik te snel naar het stakingswapen gegrepen en te weinig naar sociaal overleg. Als de brouwerij betrouwbaarder wordt, sluiten we niet uit dat er in de toekomst opnieuw productie bijkomt.'

Leuven

Ook de brouwers in Leuven hoeven zich volgens AB InBev geen zorgen te maken. Ook daar waren er de voorbije jaren verschillende grote stakingsacties. 'In Leuven is het sociaal klimaat helemaal anders dan in Jupille', zegt Stuyck. 'Ook Leuven verliest zijn Stella voor de Amerikaanse markt, maar we zijn van plan om die verloren volumes op te vangen door een deel van de Leffe-productie te verhuizen van Jupille naar Leuven.'

Stella Artois wordt al lang niet meer alleen in Leuven gebrouwen. AB InBev maakt de Belgische pils in meer dan tien landen, waaronder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, China, Vietnam en de Verenigde Staten. Andersom worden heel wat buitenlandse AB InBev-bieren in België gemaakt. Leuven brouwt het Amerikaanse Budweiser-bier voor de Europese markt en Jupille doet sinds 2019 hetzelfde voor het Mexicaanse Corona-bier.