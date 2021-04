Amerikanen bouwen chocoladecentrum in België

De voedingsgroep Cargill bouwt in Moeskroen een 'house of chocolate'. 'Daar maken we chocolade met minder suiker en andere innovaties', zegt Inge Demeyere, Cargills chocoladedirecteur voor Europa.

Als alles volgens plan verloopt, mag Inge Demeyere in 2022 in Moeskroen het lint doorknippen van het Europese chocoladecentrum van het Amerikaanse voedingsbedrijf Cargill. 'We investeren 18 miljoen euro', zegt de directeur van de Europese chocoladetak van Cargill. 'In het centrum gaan we samen met onze klanten innoveren.'

De klanten van Cargill zijn vooral kleine en grote chocolade-, snoep- en koekjesfabrikanten, maar ook chocolatiers. Zij kopen hun chocolade bij bedrijven als Cargill en verwerken ze in hun producten.

'Meer en meer ontwikkelen ze ook nieuwe producten met ons, en daarom bouwen we een chocoladecentrum', zegt Demeyere. 'Er komen kleine ateliers, waar onze 40 onderzoekers samen met onze klanten experimenteren. Er is ook een kleine productielijn waarmee we de nieuwe producten kunnen klaarmaken voor industriële productie.'

De innovaties kunnen veel vormen aannemen. 'Veel bedrijven willen het suikergehalte van hun chocoladeproducten verminderen omdat consumenten gezondere producten willen', zegt Demeyere. 'Wij helpen de bedrijven het suikergehalte terug te dringen zonder een al te grote impact op de smaak.'

Daarnaast werkt Cargill aan producten die dezer dagen meer in de smaak vallen. 'Denk aan chocolade met zout of caramel. Als onze klanten zulke producten willen maken, kunnen we ze ook daarbij helpen.'

Cargill is niet het enige bedrijf dat investeert in manieren om samen met zijn klanten nieuwe producten te ontwikkelen. Ook Cargills Zwitserse concurrent Barry Callebaut heeft in België ateliers waar hij samen met zijn klanten probeert te innoveren.

70 miljoen Investeren In de voorbije acht jaar investeerde Cargill meer dan 70 miljoen euro in zijn drie Belgische chocoladefabrieken.

'We merken dat bedrijven vaker naar ons komen om nieuwe producten te ontwikkelen', zegt Demeyere. 'De consumententrends veranderen almaar sneller, vooral onder impuls van de grotere aandacht van mensen voor hun gezondheid. Onze klanten rekenen op ons om de tendensen mee aan te voelen en voor onze expertise in chocolade.'

Door miljoenen te investeren in het nieuwe chocoladehuis verankert Cargill zijn chocoladetak nog meer in België. De Amerikanen hebben drie chocoladefabrieken in ons land: in Moeskroen, Antwerpen en Kalmthout. In die fabrieken investeerde Cargill in de voorbije acht jaar ruim 70 miljoen euro. De capaciteit in de hoofdfabriek in Moeskroen verdubbelde.

Daarnaast heeft Cargill nog acht chocoladefabrieken in Duitsland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Polen. Ook die staan onder het toezicht van Demeyere. Ze is verantwoordelijk voor zo'n 750 personeelsleden, van wie er 250 in België werken. 'Daar komen er door de uitbreiding in Moeskroen nog eens tien bij', zegt ze.

Cargill Amerikaans bedrijf dat vooral voeding maakt, zoals chocolade, zoetstoffen en oliën. Het produceert ook biodiesel. Omzet (2019): 113,5 miljard dollar.

Nettowinst: 2,6 miljard dollar.

Medewerkers: 1.200 in acht Belgische fabrieken.

Eigenaar: de familie Cargill.

De West-Vlaamse prille vijftiger is sinds 2014 de directeur van de Europese chocoladefabrieken van Cargill in Europa. 'Ik hou me bezig met het operationele, maar ook met de verkoop van de chocolade', zegt ze. 'Ik zit in de globale cacao- en chocoladedirectie van Cargill.'