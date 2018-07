Amerikanen kopen Luikse voedingsinspecteur Quality Partner

Quality Partner, een bedrijf uit Herstal dat controles en certificeringen uitvoert in de agrovoedingssector, komt in handen van de Amerikaanse Global ID Group.

Quality Partner (QP) werd in 2000 opgericht door een team academische onderzoekers. Het bedrijf voert in opdracht van bedrijven en sectororganisaties kwaliteitscontroles uit en levert certificaten en labels af zoals Certus (om de herkomst van varkensvlees te traceren). Daarnaast verzorgt het opleidingen en trainingen voor voedingsbedrijven en retailers.

QP telt naar eigen zeggen meer dan 4.000 klante n in heel Europa en haalt een omzet van 6 miljoen euro . In ons land telt het een vijftigtal werknemers.

Het bedrijf wordt voor een onbekend bedrag verkocht aan Global ID Group uit Fairfield in de Amerikaanse staat Iowa. De aandeelhouder van dat bedrijf is Paine Schwartz Partners, een private-equitygroep die gespecialiseerd is in oplossingen om de voedselkwaliteit en voedselveiligheid te bewaren.

'De overname past in de wereldwijde uitbouw van onze activiteit in certificering van biologische producten', zegt CEO Brad Riemenapp in een persbericht. Global ID Group nam afgelopen december ook al het Italiaanse bio-certificatiebedrijf Bioagricert over. Global ID Group wordt via QP voor het eerst actief in de Benelux.