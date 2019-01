Amerikanen smullen van Callebaut-chocolade

De Zwitsers-Belgische chocoladereus Barry Callebaut heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, vooral dankzij een stevige verkoop in Amerika en Azië.

De omzettoename met 1,7 procent tot 1,88 miljard Zwitserse frank (1,65 miljard euro) oogt misschien niet spectaculair, maar komt bovenop een groei met acht procent in het voorgaande jaar. Van een afkoelende wereldeconomie heeft het bedrijf voorlopig dus weinig last. In lokale munten groeide de omzet zelfs met 3,7 procent.

Barry Callebaut kijkt ook met vertrouwen naar de toekomst. Het bedrijf bevestigde zijn vooruitzichten voor de periode tot 2022: een volumegroei van 4 à 6 procent, en een groei van de ebit die, uitgedrukt in lokale munten, nog boven die volumegroei zal liggen. Voor meer details over de groeistrategie is het wachten tot 16 april, wanneer het bedrijf een beleggersdag organiseert in zijn Belgische hoofdkwartier in Wieze.

Het zijn vooral de Amerikaanse chocoladesmullers die Barry Callebaut aan groei helpen. In de regio ‘Americas’ groeiden de verkochte volumes met acht procent, terwijl ze in de Europese zone (EMEA) stabiliseerden. Azië groeide met 3,8 procent, maar die regio weegt minder zwaar door in de eindcijfers.