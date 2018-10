Ardo is Onderneming van het Jaar 2018

Ardo, de West-Vlaamse producent van diepvriesgroenten, sleept de onderscheiding 'Onderneming van het Jaar 2018’ in de wacht en volgt daarmee de magazijnspecialist WDP op.

Ardo is de marktleider in de Europese sector van diepvriesgroenten. Ruim een kwart van alle diepvriesgroenten die in Europa geconsumeerd worden, komt van het familiebedrijf uit Ardooie. Ze worden onder andere gebruikt in de soepen, kant-en-klare maaltijden en babyvoeding van grote concerns als Unilever, Nestlé en Blédina. Ook de huismerken van zowat alle grote Europese supermarkten (waaronder Carrefour, Tesco en Metro) en grote cateraars voor rusthuizen, ziekenhuizen en scholen halen een groot deel van hun groenten, kruiden en fruit bij Ardo.

Ardo geeft blijk van een gedurfde visie, deugdelijk bestuur, internationalisering en geëngageerd teamwork. Het is het mooiste bewijs dat ondernemen met durf en verbeelding in België nog steeds loont en inspireert. Michèle Sioen Voorzitter jury en CEO van Sioen

Wereldwijd werken 3.500 landbouwers voor Ardo. Op 50.000 hectare wordt elk jaar 860.000 ton groenten geteeld.

Het bedrijf laat zich ook opmerken door een focus op duurzaamheid. Het streeft ernaar om op 80 procent van zijn productie geen residu van pesticiden te hebben. Het investeerde ook fors in onder meer de recyclage van zijn afvalstoffen via een biomassacentrale. Het productiewater stroomt via waterbassins van 150.000 kubieke meter (60 olympische zwembaden) en 24 kilometer aan pijpleidingen naar de akkers van de omgevende boeren.

Daarnaast mikt het bedrijf op nieuwe technologieën om meer opbrengst uit de bestaande arealen te halen. Daarvoor worden gps-gestuurde zaaimachines en drones ingezet.

Fusie

Ardo heeft het Europese marktleiderschap in de eerste plaats te danken aan een van de opmerkelijkste fusies van twee familiebedrijven in de Vlaamse economische geschiedenis. In 2015 besloten de zeven neven Haspeslagh hun twee bedrijven, Dujardin Foods en - toen al - Ardo, samen te brengen. In één klap ontstond een mastodont met 868 miljoen euro omzet.

Hoewel we momenteel maar 2 procent marktaandeel hebben in de VS, willen we ook daar, net als in Europa, marktleider worden.’ Rik Jacob CEO Ardo

In september vorig jaar kwam daar nog eens 130 miljoen euro bij door de overname van het Canadese VLM Foods. Daardoor stoot Ardo dit jaar door naar de liga van miljardenbedrijven, met een brutobedrijfswinst van 98 miljoen euro.

VLM opende voor Ardo de poort tot de Noord-Amerikaanse markt. Die is met ongeveer 3,4 miljoen ton groenten ongeveer even groot als de Europese. Dat is ook de reden waarom CEO Rik Jacob de komende jaren volop wil blijven internationaliseren. 'Hoewel we momenteel maar 2 procent marktaandeel hebben in de VS, willen we ook daar marktleider worden.’

Gedurfd

De 24 winnaars op een rij Ardo is de 24ste naam op de lijst van winnaars van de afgelopen jaren: WDP (2017) Vyncke (2016) DEME (2015) Katoen Natie (2014) Willemen Groep (2013) La Lorraine Bakery Group (2012) Soudal (2011) Taminco (2010) Studio 100 (2009) Cartamundi (2008) Groep H. Essers (2007) Metris (2006) Option (2005) Deceuninck (2004) Miko (2003) Omega Pharma (2002) Resilux (2001) Melexis (2000) Sioen Industries (1999) Compex (1998) Icos Vision Systems (1997) ECA (1996) Real Software (1995).

Het consultancybedrijf EY reikt, in samenwerking met De Tijd en BNP Paribas Fortis, de onderscheiding 'Onderneming van het Jaar' al voor de 24ste keer uit. 'Ardo verdient het om vandaag in de spotlights te staan', zegt Michèle Sioen, de voorzitter van de jury, die zelf aan het hoofd staat van het textielbedrijf Sioen. 'Niet alleen omdat de cijfers bewijzen dat hun ondernemerschap vruchten afwerpt. Het bedrijf geeft ook blijk van een gedurfde visie, deugdelijk bestuur, internationalisering en geëngageerd teamwork. Het is het mooiste bewijs dat ondernemen met durf en verbeelding in België nog steeds loont en inspireert.'

Opmerkelijk: voor het eerst in de geschiedenis van de prijs bestond de jury uit meer vrouwen dan mannen. Ardo haalde het van twee andere finalisten: de Duffelse ramen- en deurenontwikkelaar Reynaers Groep en de Menense producent van fineerplaten Decospan.

Entreprise de l'Année

Gisteren werd op de Heizel al de Franstalige tegenhanger van 'Onderneming van het Jaar' uitgereikt. De Entreprise de l'Année werd dit jaar de beurzenorganisator Easyfairs. Met 752 medewerkers draaide Easyfairs in het boekjaar 2016-2017 een omzet van 161,5 miljoen euro. De voorbije tien jaar groeide Easyfairs met gemiddeld 13 procent per jaar. De brutobedrijfswinst (ebitda) verdubbelde in het jongste boekjaar bijna, van 17,5 naar 31 miljoen euro.