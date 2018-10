Argentijnse crisis weegt op resultaten AB InBev

Door de crisis in vele opkomende markten zakt de nettowinst van AB InBev bijna 40 procent, terwijl de biergigant 'organisch' wel bijna 8 procent winstgroei rapporteert.

Makkelijke lectuur zal het dik 20 pagina's tellende kwartaalrapport van AB InBev met zijn kluwen van winstcijfers nooit worden. Maar het derde kwartaal is voor beleggers moeilijker dan ooit te doorploegen.

Starten we met een ogenschijnlijke discrepantie. Omzet en brutobedrijfswinst (ebitda) komen met respectievelijk 13,28 miljard en 5,36 miljard dollar een stuk onder de verwachting van de meeste analisten uit. Bizar, want de organische groei - abstractie gemaakt van overnames en wisselkoerseffecten dus - kwam met respectievelijk 4,5 en 7,5 procent wél in lijn met de verwachtingen uit.

Dit gezegd zijnde: uiteraard waren zeker in het derde kwartaal tuimelende wisselkoersen in veel opkomende markten wel een 'fact of life' voor een multinational die zwaar op regio's inzet. En dus een belangrijke factor achter een omzet die jaar op jaar bijna een tiende kromp, naar 13,3 miljard dollar. De ebitda zakte goed 6 procent naar 5,36 miljard dollar, maar de winstmarge verbeterde zo wel van een kleine 39 naar een goede 40 procent.

Schermvullende weergave ©AB InBev

Dat de resultaten zo sterk afwijken van de analistenconsensus in absolute maar niet in relatieve cijfers, ligt waarschijnlijk onder meer aan Argentinië. Dat Zuid-Amerikaanse land, een belangrijke winstmotor van de groep, kampt met hyperinflatie. President Mauricio Macri moest bij het Internationaal Monetair Fonds aankloppen voor een noodkrediet.

Die hyperinflatie noopt AB InBev om in het land over te schakelen op een inflatieboekhouding. Dit omdat de Argentijnse peso zo hard in waarde zakt dat niet alleen de historische kostprijs van de activa in het land geen enkel uitstaans meer hebben met de in dollar uitgedrukte realiteit, maar ook de winstgroei in de lokale munt eenmaal vertaald in rapporteringsmunt dollar een fata morgana blijkt.

Het gevolg is een Argentjnse afboeking, die zowel over het derde kwartaal als over de eerste negen maanden een hap uit omzet en brutobedrijfswinst neemt.

Daar komt nog een tweede effect van de alle kanten uitzwiepende wisselkoersen bij. Bij de overnames van de Mexicaanse brouwer Modelo en de Brits-Afrikaanse brouwer SABMiller dekte AB InBev het wisselkoersrisico (Mexicaanse peso, Brits pond, Zuid-Afrikaanse rand) in. Maar door de koersval van die munten is ook de indekking minder waard geworden en moest AB InBev afgelopen kwartaal een boekhoudkundige minwaarde van bijna 600 miljoen dollar slikken.

Het resultaat is een 'onderste lijntje', een nettowinst dus, die over het derde kwartaal met bijna 40 procent zakt naar 1,61 miljard dollar of 0,82 dollar per aandeel.