Arvesta slokt Nederlandse producent dierenvoeding helemaal op

Aveve-eigenaar Arvesta neemt het Nederlandse dierenvoedingsbedrijf Palital helemaal over.

Palital ontwikkelt en produceert stoffen die aan dierenvoeding worden toegevoegd, zoals smaak- en zoetstoffen. In die markt is Arvesta al actief met zijn merk Aveve Biochem. Palital is in de hele wereld actief en heeft 40 werknemers.

Afgelopen zomer nam Arvesta een belang van 30 procent in het bedrijf. Dat wordt nu opgetrokken naar 100 procent. Financiële details geeft Arvesta niet vrij.

We willen meespelen in de consolidatiegolf die aan de gang is. Eric Lauwers CEO Arvesta

Arvesta is al een tijd op overnamepad. 'We willen meespelen in de consolidatiegolf die aan de gang is', zei topman en ex-AB InBev-manager Eric Lauwers in 2019.

Afgelopen zomer kocht Arvesta nog belangen in twee andere bedrijven. Het nam 30 procent van de aandelen over van het Nederlandse aannemersbedrijf voor boerderijen Van der Hoeven. Over enkele jaren moet een volledige overname plaatsvinden.

Boerenbond

Daarnaast kocht Arvesta 75 procent van Vaesken. Dat Franse bedrijf helpt graanboeren. Het geeft hen advies, levert zaad en meststoffen en zorgt er ook voor dat het graan wordt verkocht. Daarnaast verdeelt Vaesken dierenvoeding.