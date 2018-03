Aveve groeit opnieuw dankzij biermarketeer

De land-en tuinbouwgroep Aveve boekte vorig jaar voor het eerst sinds lang nog eens omzetgroei, en investeert de komende jaren ruim 100 miljoen euro. Big data, drones en technologie worden dagelijkse kost in de sector.

Het containerschip Aveve de snelheid van een speedboot geven. Dat was de taak van Eric Lauwers (52) toen hij in juli 2016 de bierreus AB InBev verliet om er CEO te worden. Aveve is een van de grootste werkgevers in België en de machtigste bedrijvenkoepel in de land- en tuinbouwsector.

De eerste resultaten van zijn aanpak liggen op tafel. De omzet van Aveve groeide vorig jaar met 4 procent tot 1,4 miljard euro, de eerste groei in vijf jaar.

Profiel Aveve Omzet (prognose 2017): 1,4 miljard euro (+4%)

Nettowinst: 21 miljoen euro (+24%)

Werknemers: 1.900

Afdelingen: dierenvoeding (50% omzet), planten (zaden, gewasbescherming, meststoffen… 35% omzet), retail (15%)

Concern overkoepelt een 50-tal merken, en een winkelketen (Tuin, dier, bakplezier) met 250 verkooppunten

100% eigendom van Maatschappij Roerend Bezit Boerenbond, de holding die ook ruim 11 procent van KBC bezit.

Lauwers maakte 16 jaar carrière bij AB InBev . Hij begon als marketingdirecteur bij wat toen nog Interbrew heette, en werkte zich op tot baas van de Benelux en Frankrijk, waar hij van Leffe een succesverhaal maakte.

Twee jaar geleden verraste hij vriend en vijand door de overstap te maken van de biersector naar de agrarische wereld. ‘Toen het aanbod kwam, heb ik gesproken met Piet Vanthemsche. Hij is een voormalige CEO van Aveve en gewezen voorzitter van de Boerenbond. Ik merkte dat er veel drive was om de tanden te zetten in een nieuw strategisch plan’, zegt Lauwers in het gloednieuwe kantoorgebouw op de Philipssite in Leuven. Een grote foto van een John Deere-tractor, waarvan Aveve distributeur is in België, geeft de vergaderzaal kleur.

‘Ik ben geboren in een kruidenierswinkel’, zegt hij. ‘Mijn vader reed van deur tot deur met koekjes, fruit en groenten. Ik heb het ondernemerschap met de paplepel meegekregen. Mijn moeder komt uit een bakkers- en boerenfamilie. Als kind heb ik asperges geplant en kalfjes geboren zien worden’, zegt de CEO die 1.900 werknemers aanstuurt.

‘Het moet de doelstelling van Aveve zijn het rendement van boeren en tuinbouwers te verhogen’, zegt Lauwers.

Enorme octopus

Over de fraude in de slachthuissector die onlangs aan het licht kwam, blijft hij op de vlakte. ‘Door het rood rijden mag niet. Dat betekent nog niet dat je de hele sector in hetzelfde hokje mag steken. Ik praat het niet goed, maar ik ben ook geen rechter. Als Aveve doen wij gewoon onze job.’

Landbouwbedrijven zijn vandaag groter en investeren in de nieuwste technologie. Aveve moet daarin een voorloper zijn. CEO Aveve eric Lauwers

Aveve is door een aaneenschakeling van overnames uitgegroeid tot een enorme octopus in de land- en tuinbouwsector. Aveve is bij het brede publiek bekend door het ‘Tuin, dier, bakplezier’ in de 250 tuincentra, maar overkoepelt daarbovenop een reeks productiebedrijven die actief zijn in de hele landbouwketen. Dat gaat van graanhandel, meststoffen en gewasbescherming over zaden en biobrandstoffen tot de voeding voor varkens, kippen, paarden - ‘onze jumpingkampioen Ludo Philippaerts is een klant’ - en knaagdieren. You name it, en Aveve verkoopt het.

Vrijwel alle land- en tuinbouwers in ons land zijn op een of andere manier klant. ‘We zijn een totaalleverancier. In Europa is geen enkel bedrijf zoals het onze, en dat alles is volledig opgebouwd met Belgisch kapitaal.’

Met de overname van het Nederlandse Arie Block levert het gespecialiseerde voeding voor dierentuinen, voor alpaca’s bijvoorbeeld. De Zoo van Antwerpen en Pairi Daiza zijn klant. Voedingsadditieven om de gezondheid en vertering bij runderen te verbeteren en het antibioticaverbruik te verlagen vinden afzet tot in China en Brazilië. In Canada bouwde een Aveve-dochter, gespecialiseerd in mobiele gootsystemen, mee aan een gigantische dakserre.

‘Aveve bezit veel sterke merken en technische expertise’, zegt Lauwers. Maar de omzet plafonneerde tussen 2012 en 2016. De groei viel stil. ‘En de winstmarges zijn dun’, klinkt het. ‘De grenzen waren bereikt. Er stond als het ware een muur tussen onze verschillende bedrijven. Ieder had z’n eigen beleid, met weinig synergie.’ Lauwers geeft enkele voorbeelden. ‘De groep werkte met 13 boekhoudpakketten, met 31 interimkantoren en had 13 merken voor bedrijfswagens. Dat zijn we aan het stroomlijnen. En we investeren verder. Het doel? De kracht van het merk Aveve combineren met lokale commerciële spelers. We willen efficiënter worden en middelen vrijmaken voor investeringen’, zegt Lauwers.

Big data en drones

Voor de komende drie jaar is een investeringsbudget van 111 miljoen euro gereserveerd, om een overkoepelende IT-infrastructuur te bouwen, de productie uit te breiden, installaties te moderniseren en innovaties te ontwikkelen. ‘De land- bouwsector professionaliseert. Het aantal bedrijven daalt, maar de overblijvers worden groter en investeren in de nieuwste technologie. Wij moeten daarin voorloper zijn.’

Big data, drones, satellietbeelden en apps hebben ook de weg naar de boerderijen gevonden. Precisielandbouw en digital farming zijn intussen dagelijkse kost geworden. Zo kunnen boeren door bodemscans te combineren met satellietbeelden en gps-gegevens tot op een paar centimeter precies de bemesting finetunen. Varkensboeren installeren slimme microfoons die hoestgeluiden opvangen en ziektes vroeg detecteren. Aveve vliegt met drones over velden om tientallen landbouwgewassen in kaart te brengen en om een systeem uit te dokteren om de bemesting en het oogsten te optimaliseren.