Bakkerijgroep Vangrootloon investeert in Limburgse vlaaien

2.000 Limburgse vlaaien per uur, zoveel kan de familiale bakkerijgroep Vangrootloon binnenkort produceren dankzij een investering van 1,5 miljoen euro in extra infrastructuur.

De helft van de 1,5 miljoen euro gaat naar een nieuwe productielijn voor de typisch Limburgse vlaaien, die volgens het bedrijf steeds populairder worden, ook buiten Limburg. ‘Bijna elke week krijgen we een aanvraag van Vlaamse verenigingen voor een grote bestelling vlaaien, die ze deur aan deur verkopen’, luidt het in Het Belang van Limburg.

De nieuwe lijn kan per uur tot 1.200 vlaaien van hoge kwaliteit produceren. De oude vlaaienlijn - met een capaciteit van 800 vlaaien per uur - wordt gereviseerd.

Hoewel de bakkerij nog onder het concept van een warme bakker valt, is het familiebedrijf de voorbije decennia uitgegroeid tot een uit de kluiten gewassen industriële kmo met zo’n 12 miljoen euro omzet in 2017. Recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar bij de Nationale Bank. Opmerkelijk is dat de omzet in 2015 nog 20 miljoen euro bedroeg.