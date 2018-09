Baksteenfamilie steekt miljoenen in indoorvis

De Oost-Vlaamse indoorvis omegabaars is bezig aan een opmars in de Belgische supermarkten. Met 2,5 miljoen euro vers geld bekijkt Aqua4C de opstart van kwekerijen op nieuwe locaties.

De Limburgse familie Vandersanden van de gelijknamige baksteenproducent neemt het voortouw in de kapitaalverhoging bij Aqua4C. Met zijn kweekvis omegabaars verovert het Oost-Vlaamse bedrijf een plek tussen zalm en kabeljauw. Omegabaars ligt al in de Belgische vistoog van onder meer Albert Heijn en Spar.

In oktober lanceert Carrefour de baars met Australische roots in al zijn Belgische winkels. In één klap komen er 300 verkooppunten bij. Tegen volgend jaar mikt de kwekerij op een verdubbeling van de verkoop van 100 naar 200 ton. De omzet zal dan stijgen tot 1,5 miljoen euro, genoeg om winstgevend te zijn. ‘Dan zit onze kwekerij hier ongeveer vol. Ja, het is verrassend snel gegaan’, zegt oprichter Stijn Van Hoestenberghe.

Jarenlang werkte de ondernemer in vis- en scampikwekerijen in Zuid-Afrika, Spanje en de Seychellen, en bij een Belgisch visvoederbedrijf. Hij maakte de steile opmars van aquacultuur - vis gekweekt in gevangenschap - mee van op de eerste rij. Wereldwijd wordt nu al meer kweekvis dan wilde vis gegeten.

Omegabaars

Maar de kweekmethodes deugen niet, vindt Van Hoestenberghe. Omegabaars is zijn antwoord op alles wat misloopt: de tilapia of pangasius uit de vervuilde Mekongdelta in Vietnam of de zeeluizenepidemie in de Noorse zalmindustrie.

‘Het probleem is dat er vis gekweekt wordt die de consument wil, maar die eigenlijk niet voor consumptie geschikt is en een te grote last legt op de natuur. Roofvissen als zalm hebben vismeel en -olie nodig. Daarvoor wordt massaal veel ansjovis, zandpaling of krill gevangen. Ik heb in mijn tijd bij een visvoederbedrijf nog containers krill (garnaalachtig diertje) uit Antartica laten aanrukken. Dat is nefast voor walvissen en pinguins die daarvan leven.’

Dat moet anders, dacht Van Hoestenberghe. Zijn eigen kweekvis vond hij op het internet. ‘Stressbestendig. Gelukkig in groep. Omnivoor (want die kan je vegetarisch maken). Dat waren mijn zoekparameters.’

Het bracht hem in Australië, vanwaar hij minuscule visjes liet overvliegen en tot omegabaarzen omdoopte. Tijdens een doctoraat zette hij de kweek en het plantaardige dieet - met algen, zeewier, mais, lijnzaad, koolzaad - op punt.

Dagelijkse kost

De bioloog kreeg meteen steun van tv-kok Jeroen Meus, die ermee aan de slag ging in zijn kookprogramma ‘Dagelijkse kost’. ‘Ik werd ook op de sofa gevraagd bij Michiel De Vlieger in ‘De laatste show’. We mochten zelfs eens leveren voor een diner waar de koning en de prins van Monaco aanwezig waren. En van het een kwam het ander.’

Intussen ging al 5 miljoen euro naar de kwekerij en naar de voorbereiding van een unieke samenwerking met de aanpalende tomatenserre van Tomato Masters, de op een na grootste serre van België.

‘We vangen het regenwater van de tomatenserres op en kweken er onze vissen in. Ons afvalwater met de nutriënten van de uitwerpselen gaat terug naar de serres. Zo bespaart onze buurman 10 tot 20 procent op de aankoop van meststoffen. Dat noem ik duurzaam ondernemen. Het is uniek in de wereld. Nergens zie je dit op zo’n grote schaal.’

Met de 2,5 miljoen euro vers geld mikt Van Hoestenberghe op meer. Want ook al klinkt 200 ton vis per jaar veel, het blijft een peulschil tegenover de 300.000 ton vis- en schelpdieren die Belgen jaarlijks verorberen. ‘We gaan de marketing een boost geven.’

Boerenstiel

De eerste weken tijdens de kweek zijn de moeilijkste. Daarna heb je eigenlijk gewoon een water- en geldkraan nodig. stijn van hoestenberghe oprichter

Aqua4C zet ook de zoektocht naar nieuwe kweeklocaties in. ‘In België of erbuiten. Door onszelf, of in franchising door anderen die op onze steun kunnen rekenen. Wij staan dan bijvoorbeeld in voor de eerste weken tijdens de kweek. Zodra de vissen een halve gram wegen, is het moeilijkste achter de rug. Dan heb je eigenlijk gewoon een water- en geldkraan nodig om ze op te kweken. Verder dagelijks eten geven, en er snel bij zijn als er een storing is en het alarm afgaat.’

Van Hoestenberghe denkt nog aan andere glastuinbouwers of varkensboeren die dit erbij willen nemen. ‘Want ook dit is een boerenstiel’, zegt hij, terwijl hij met lieslaarzen aan gewillig voor de fotograaf poseert. Zoals een boer met riek op het land, maar dan met een visnet tussen een duizendtal vissen. Of de vis ook lekker is, vragen we nog.