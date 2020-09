Balcaen maakt zich op voor nieuwe partner bij Stevia One

Een niet nader genoemde partij heeft een indicatief bod uitgebracht op Stevia One, het zoetmiddelbedrijf waar Filip Balcaen de plak zwaait. Het belang van de familie Saverys in de onderneming verschrompelde intussen tot 13 procent.

Stevia One is een Peruaanse producent van het zoetmiddel stevia. Dat is een natuurlijk calorieloos zoetmiddel dat tot 300 keer zoeter is dan suiker. Het product, ook wel honingkruid genoemd, wordt gewonnen uit de steviaplant.

De aandelen van Stevia One zijn sinds 2017 voor het grootste deel in de handen van de Vlaamse ondernemer en investeerder Filip Balcaen. Die verklaarde vorig jaar dat het productieproces, na enkele moeilijke opstartjaren, up and running was. 'Alles draait nu zoals het hoort. We gaan met het product de markt op. 2019 wordt het jaar van de doorbraak', klonk het. Wat niet bekend was, is dat hij rond die tijd parallel ook een zoektocht lanceerde naar een strategische partner die de ontwikkeling van het bedrijf en de commercialisering van de producten (mee) zou financieren.

Dat zoekproces wordt vermeld in de jongste jaarrekening van Stevia SIP, een onderdeel van de landbouwgroep van de Waalse zakenman Gilles Paquet. Dat is een minderheidsaandeelhouder van Stevia One. Meer nog: eind vorig jaar blijkt een niet nader genoemde partij al een indicatief bod op tafel te hebben gelegd voor een instap in of overname van Stevia One.

Om dat bod hard te maken, wou die kandidaat-investeerder ter plekke bij Stevia One in Peru de operaties gaan bekijken. Maar de coronacrisis en de beperkingen van het vliegverkeer verhinderden dat. Desgevraagd wil Balcaen geen commentaar kwijt, 'omdat we midden in de transactie zitten'. Lees: er wordt nog gepraat.

Familie Saverys

Balcaen bezit het overgrote deel van de aandelen van Stevia One. Hij stapte drie jaar geleden samen met Paquet in het Peruaanse project. De West-Vlaming investeerde in Stevia One omdat hij oordeelde dat het bedrijf met een plantage en een fabriek de hele keten controleerde, van de planten tot de afgewerkte producten. 'Dat is een unicum en daardoor een concurrentieel voordeel', meende hij.

12,9% BELANG De familie Saverys bezit nog slechts 12,9 procent in Stevia One, haar troetelkind.

Zijn instap gebeurde naar aanleiding van een kapitaalverhoging van 15 miljoen euro. De familie Saverys, in 2014 aan de basis van Stevia One, liet haar troetelkind toen gedeeltelijk los. 'We hebben de limiet bereikt van wat we wilden investeren in Stevia One’, zei Sebastiaan, een van de zonen van Marc Saverys en degene die het project runde, toen. 'Maar we staan nog altijd achter het project.'

Uit de jongste jaarrekening van Saverco, de holding van Marc Saverys, blijkt dat de redersfamilie nog maar 12,9 procent van Stevia One bezit. Boven op de verwatering door de al vermelde kapitaalverhoging verkocht ze nog eens een pakket aandelen. Paquet zit wel nog in het kapitaal.

Coca-Cola

De hele steviamarkt zou in 2018 goed geweest zijn voor bijna 900 miljoen dollar omzet. Dat is een fractie van de totale zoetstoffenmarkt. De grootste spelers zijn Pure Circle uit Maleisië, GLG Life Tech (Canada), het Amerikaanse Cargill en het Chinese Julong High-Tech. China is de grootste steviaproducent ter wereld.