Banken nekken advocate AB InBev-familie

De ex-advocate van de AB InBev-familie de Spoelberch gaat waarschijnlijk in beroep. Ze werd opnieuw veroordeeld voor het ontfutselen van 815.000 aandelen van de brouwer.

Het is een van de meest vermogende en tegelijk een van de discreetste families van het land: het adellijk geslacht de Spoelberch. Hun rijkdom heeft veel te maken met hun belangrijke participatie in de bierreus AB InBev. Die gaat terug tot Adolphe de Spoelberch, die eind 19de eeuw trouwde met een dochter van een van de hoofdaandeelhouders van AB InBev-voorloper Artois.

Tot afgrijzen van de familie komt ze af en toe toch in opspraak. Zoals toen de kleindochter van Adolphe, de ongetrouwde bejaarde burggravin Amicie de Spoelberch, in 2001 trouwde met de veel jongere Luka Bailo, een tot Belg genaturaliseerde Serviër, en zijn beide zonen Alexis en Patrice adopteerde. Dat maakte van de Bailo’s belangrijke erfgenamen van het bierimperium.

Bailo was niet alleen een verwoed gokker. Hij was ook meermaals met het gerecht in aanraking gekomen. Toch wist hij telkens aan een veroordeling te ontsnappen. Bovendien vroeg de buitenwacht zich af of geld niet het motief voor zijn huwelijk was. De problemen bleven komen. Bailo overleed in 2004 en de burggravin kreeg het aan de stok met haar adoptiezonen. In 2008 overleed ze. In 2013 werd Alexis vervolgd voor de vervalsing van doktersattesten om aan drugs te geraken.

Swissleaks

In 2015 raakte bekend dat de Belgische Farida Chorfi, sinds 1999 de advocate van de familie Bailo-de Spoelberch, in Luxemburg terechtstond voor de verdwijning in 2004 van 815.000 aandelen van een van de voorlopers van AB InBev uit een Luxemburgse kluis van de familie. Ze had bovendien geprobeerd een notaris een testament te laten goedkeuren waarmee zij na de dood van de Spoelberch de erfgename zou worden. De notaris rook echter onraad en waarschuwde de burggravin, die een klacht indiende.

Het was bijna de perfecte misdaad. Vincent Jeanneret Advocaat broers Bailo De Spoelberch

De nu 57-jarige Chorfi werd veroordeeld in 2015, maar zag haar straf een jaar later in beroep verminderd tot 24 maanden cel, waarvan 15 voorwaardelijk. Ze ging in Luxemburg in cassatie, tevergeefs, maar verhuisde intussen naar het buitenland. Daardoor leek ze te ontsnappen aan de gevangenis.

Dat was zonder drie banken gerekend. In de nasleep van Swissleaks in Zwitserland maakten die melding van mogelijk verdachte witwastransacties van de vrouw. Ze had een netwerk opgezet van bankrekeningen en offshorebedrijven om de sporen naar de aandelen en de opbrengst ervan te verbergen.

Arrestatie

Door een internationaal aanhoudingsmandaat werd ze gearresteerd in Griekenland en uitgeleverd aan Zwitserland. Daar werd ze deze week veroordeeld tot 30 maanden, waarvan de helft met uitstel, wegens aandelenfraude en witwassen. De effectieve straf zat ze al uit in voorhechtenis, maar ze wordt uitgeleverd aan Luxemburg om daar negen maanden in de cel door te brengen.

Het gerecht legde ook de hand op zowat 80 miljoen euro aan activa van de vrouw. De broers Bailo de Spoelberch krijgen 34 miljoen euro schadevergoeding en de 327.000 resterende aandelen. De advocate heeft altijd volgehouden dat ze de aandelen gekregen had als beloning en dat de familie een ondankbare cliënt was. Maar de rechters waren streng. Ze laakten haar manipulatieve eigenschappen en puur egoïstische motieven en voerden aan dat ze de positie van het gezin uitbuitte om haar slag te slaan.

Schimmig De broers Alexis en Patrice Bailo de Spoelberch gebruiken hun fortuin voor filantropie en investeringen, zoals vastgoed. Alleen is niet duidelijk waar hun geld precies naartoe gaat. Daar zijn ze discreet over.