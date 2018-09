Banken passen voorwaarden aan voor Greenyard

Navraag leert dat de banken de maximale schuldgraad van Greenyard hebben opgetrokken en het bedrijf een waiver hebben toegekend, of de mogelijkheid om bepaalde voorwaarden in de kredietovereenkomsten niet na te komen. 'Dit heeft ons meer ruimte om in de komende maanden enerzijds onze winstgevendheid te verbeteren en anderzijds onze schuldgraad te verlagen', zegt Dennis Duinslaeger, investor relations van Greenyard. 'En dit voor twee kwartalen, waardoor we een tijdje verder kunnen.'