Barry Callebaut gelauwerd als beste buitenlandse investering in Vlaanderen

Barry Callebaut heeft dinsdagavond de 'foreign investment trophy 2020' gewonnen, de prijs voor beste buitenlandse investering in Vlaanderen vorig jaar. Dat heeft Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams agentschap voor internationaal ondernemen, bekendgemaakt.

Barry Callebaut kreeg de prijs voor de bouw van 's werelds grootste chocolademagazijn, in Lokeren. Om zijn activiteiten in Vlaanderen verder te verankeren en de internationale markt nog beter te bedienen, pompt de Zwitserse chocoladefabrikant 100 miljoen euro in een nieuw, globaal distributiecentrum in Lokeren.

'Met deze investering bevestigt Barry Callebaut de sterke, logistieke troeven en strategische ligging van Vlaanderen', aldus minister-president Jan Jambon, die de prijs overhandigde. De andere genomineerden waren de Nederlandse vrachtwagenbouwer DAF voor een recordinvestering in zijn fabriek in Westerlo, Heyaru Engineering (Dubai/India) dat in Lommel de grootste Europese fabriek voor synthetische diamant bouwt, het Amerikaanse medtech-bedrijf Hologic dat in Zaventem een service- en trainingscentrum voor medische apparatuur opent, en Japanse autotransporteur International Car Operators (ICO) die in Zeebrugge Europa's grootste laadstationzone voor elektrische wagens bouwt.

Nike

Nog andere buitenlandse bedrijven werden in de bloemetjes gezet. Zo kreeg de Amerikaanse sportkledingfabrikant Nike, die sinds 1994 aanwezig is in Belgiƫ, de 'lifetime achievement trophy'. Een ander Amerikaans bedrijf, biotechspeler Inari, werd dan weer gelauwerd als nieuwkomer van het jaar. Het bedrijf opende onlangs zijn eerste Vlaamse vestiging: een onderzoekscentrum in Gent.

En het Britse chemiebedrijf Ineos ten slotte won de 'exceptional investment trophy'. Het kondigde een investering van zowat 3 miljard euro aan om een nieuwe productiesite te bouwen in de haven van Antwerpen. Dat is meteen de grootste investering in de Europese chemiesector in twintig jaar tijd.