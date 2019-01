Bart Buysse ‘In mijn job speel ik continu stratego'

Hij ruilde het VBO, de grootste werkgeversorganisatie van het land, voor de voedingssector. En dat is geen kwestie van carrièreplanning. Ontbijt met De Tijd.

Is er een straat in de Europese wijk in Brussel waar zich nog geen hippe koffiebar heeft genesteld? Bart Buysse (50) zit ons op te wachten in The Office, door de uitbaters op Facebook omschreven als een ‘creative coffee & salad bar’, in de Belliardstraat. Het interieur is een kruising van een meubelwinkel, een hotel lounge en de afdeling kamerplanten van IKEA. Sinds 1 oktober werkt Buysse, de voormalige nummer twee van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), hier om de hoek. Hij verliet de werkgeverskoepel om baas te worden van Fevia, de werkgeversfederatie van de voedingssector.

We willen het met Buysse - wit hemd, geen das - over die merkwaardige overstap hebben. Als directeur-generaal van het VBO was hij verantwoordelijk voor de arbeidsmarkt en bij uitbreiding de hele sociale zekerheid. Daarom zat hij samen met VBO-topman Pieter Timmermans zes jaar rond de onderhandelingstafel van de Groep van Tien, het belangrijkste overlegorgaan van de sociale partners op federaal niveau. En hij lobbyde bij de politiek om de werkgeversagenda doorgevoerd te krijgen. Hoewel hij nu zijn eigen baas is, lijkt de stap naar Fevia er in dat opzicht een achteruit.

Om een ontbijt te bestellen moeten we in de rij gaan staan. ‘Hipsters’, zucht Buysses woordvoerder. ‘Het eten ziet er misschien wat beter uit dan gemiddeld, maar je moet het wel zelf halen.’ Op de kaart staan koffiekoeken, bagels en verschillende soorten muesli. Wij kiezen een bagel met avocado en ei. ‘Je weet toch hoeveel water nodig is om één avocado te produceren?’, fluistert Buysse half lachend, half berispend.

Buysse houdt het simpel: een koffie en een croissant. ‘Ze hebben me gewaarschuwd dat ik in deze job veel ga moeten eten en dus onvermijdelijk zal verdikken. Ik probeer er dus wat op te letten.’ De geboren en getogen Temsenaar is een fervent hardloper, fietser en zwemmer, maar moet het even wat rustig aan doen vanwege een blessure aan zijn bovenbeen. ‘Ik was me aan het voorbereiden op een marathon. Ik zat achter op schema en heb duur- en intervaltrainingen gecombineerd. Dat was dus geen goed idee.’

Aan een hoge tafel met barkrukken en omringd door goudpalmen - uit de IKEA, jawel - legt Buysse uit waarom hij voor Fevia heeft gekozen. ‘Ik begon mijn carrière op de federale overheidsdienst Tewerkstelling en Arbeid en ben nadien overgestapt naar het VBO. Alles samen ben ik 25 jaar bezig geweest met sociaal recht. Ik deed dat graag en was niet op zoek naar een nieuwe baan. Maar deze kans diende zich aan. Ik ben vijftig geworden en dat leek me het uitgelezen moment om de stap te zetten naar de top van een grote federatie. Af en toe moet je eens durven te veranderen in het leven.’

Met ongeveinsd enthousiasme schetst Buysse de uitdagingen voor de voedingssector. Qua aantal werknemers en investeringen is het de grootste industriële sector van het land, benadrukt hij. ‘Maar we worden nog altijd niet zo gepercipieerd en dat probeer ik te veranderen.’ Daarnaast wil hij meer halen uit de vele ‘parels’ in de sector. ‘Onze voedingsbedrijven zijn state of the art. In binnen- en buitenland worden we ervoor geroemd. De export boomt, maar is onzeker door de handelsspanningen, het protectionisme en de brexit. En in eigen land kennen we een terugval. Door de hoge loonkosten, een opeenstapeling van taksen en heffingen die onze producten duurder maken en de krapte op onze arbeidsmarkt blijven we onder ons potentieel. Dat moet anders.’

Bij het VBO was Buysse vaak met gelijkaardige onderwerpen bezig, maar daar bleven ze vaker in de theorie steken. Nu kan hij zijn verhaal larderen met concrete cases. Door de afstand tussen het VBO en de bedrijven krijgt de werkgeverskoepel soms het verwijt een organisatie in een ivoren toren te zijn. ‘Ik ken dat verwijt, maar het is een verkeerd beeld’, zegt Buysse. ‘Daarom probeerde ik bedrijfsleiders altijd goed uit te leggen wat het VBO precies doet. Dat we eerder bezig zijn met het grote plaatje op basis van prioriteiten die we vertaald willen zien in beleid. Als ik onze prioriteiten opsomde, erkende bijna iedereen dat dat inderdaad ook hun grote kopzorgen waren. Aan het einde van zo’n gesprek kreeg ik dan doorgaans te horen: ‘Chapeau, je moet er maar goesting voor hebben.’ (lacht) Dat sloeg dan meestal op het feit dat we zo vaak met de vakbonden aan tafel moeten zitten.’

Buysses carrièreswitch lijkt op die van Karel Van Eetvelt. De voormalige Unizo-topman verliet vorig jaar die werkgeversorganisatie, en ook de Groep van Tien, om de federatie van de financiële sector Febelfin te leiden. Bij zijn afscheid zette Van Eetvelt het sociaal overleg in de Groep van Tien weg als ‘een grote illusie’. Volgens hem zijn de vakbonden en de werkgeversorganisaties er te veel bezig met het in stand houden van een systeem dat al vijftig jaar bestaat, en te weinig met nagaan wat echt nodig is om de samenleving te verbeteren. Hij gelooft meer in overleg in de sectoren, dichter bij de bedrijven.

Buysse, al even ongeduldig van aard als Van Eetvelt, herkent de kritiek en deelt de frustratie. ‘Maar ik ben ietsje genuanceerder dan Karel’, zegt hij. Om vervolgens in voorzichtige bewoordingen grotendeels dezelfde analyse te maken. Hij vertelt met veel omhaal hoe het sociaal overleg nog altijd zin heeft, maar hoe de Groep van Tien is vastgelopen. Hij vindt dat de vakbonden te weinig met één stem spreken en er te weinig slagen hun achterban te overtuigen van noodzakelijke hervormingen. Maar hij verdedigt de bonden ook door erop te wijzen dat de regering-Michel het hen niet altijd gemakkelijk heeft gemaakt door sociale akkoorden maar deels uit te voeren.

Thuis zeggen ze soms dat ze mijn energie op flessen zouden willen trekken.

Tijdens het snijden van onze avocadobagel breekt een plastic vork af. Buysse schiet in de lach en is even de draad kwijt. Als we opmerken dat hij vaak veilige, diplomatische antwoorden geeft, moet hij opnieuw lachen. ‘Ik wilde aanvankelijk ook diplomaat worden. Dat is anders uitgedraaid, al doe ik nu eigenlijk hetzelfde als wat diplomaten doen. In mijn job speel ik continu stratego. Bij elke volgende zet kan je op de vlag botsen, maar evengoed op een bom. De dossiers waarmee wij bezig zijn, kunnen grote gevolgen hebben voor veel bedrijven en werkgevers. Een foute beslissing of een foute uitspraak blijft niet ongestraft.’

We vragen of hij ondanks zijn diplomatische aanpak nooit uitvliegt. Er gaan verhalen over geanimeerde discussies aan de tafel van de Groep van Tien. Buysse herinnert zich dat hij één keer over de rooie is gegaan. ‘Ik was steevast de man die probeerde het aan tafel bereikte compromis in een tekst te gieten.’ Een vakbondstopper - hij wil niet in de krant wie - beschuldigde hem ervan in een cruciale fase de tekst te hebben gemanipuleerd. ‘Ze hebben me tot in de zaal ernaast horen brullen. Ik was echt kwaad en was in staat die persoon over tafel te trekken. Maar we zijn uiteindelijk tot een akkoord gekomen.’

Bij het aanschuiven voor een volgende koffie vragen we of hij er ooit van heeft gedroomd Timmermans op te volgen als topman van het VBO. ‘Natuurlijk heb ik daar wel eens over nagedacht’, zegt hij na een korte stilte. ‘Wat als? Voor sommigen lijkt het een logische stap. Maar eerlijk: ik heb nooit van die functie gedroomd. Pieter doet dat goed en we werkten goed samen.’

Ik ben een laatbloeier. Als jonge gast was ik niet zo zelfverzekerd.

Buysse zegt nooit aan carrièreplanning te hebben gedaan. Nu is het onze beurt om te lachen. De politiek en de ondernemerswereld lopen vol mensen die dat zogezegd nooit hebben gedaan. De Fevia-baas zegt stoïcijns dat hij het meent. ‘Ik ben een laatbloeier. Als jonge gast was ik niet zo zelfverzekerd, maar stapje voor stapje raakte ik overtuigd van mijn kunnen. Vooral omdat anderen zeiden wat ik goed deed en wat niet.’

‘Dat probeer ik nu trouwens ook bij jonge mensen te doen. De meesten weten van zichzelf wat ze niet kunnen, maar hebben onvoldoende door waar hun sterktes liggen. Rudi Thomaes (de voormalige VBO-topman die vorige zomer na een slepende ziekte overleed, red.) heeft me, nadat ik vanuit de ambtenarij naar het VBO ben gestapt, helpen opklimmen. ‘Bartje, soms moet je in het leven durven te springen’, zei hij vaderlijk. Ik heb nooit de ambitie gehad door te stoten naar de top van het VBO, het gebeurde gewoon.’

Terwijl almaar meer expats een ‘coffee to go’ komen tanken, beginnen we over het leven zelf. Een oud-medewerker vertelde ons dat Buysse meer taken lijkt te kunnen combineren dan een voltijds multitaskende vrouw: een drukke job, een gezin, enkele sporten, een ingewikkelde verbouwing. Buysse lacht: ‘Thuis zeggen ze soms dat ze mijn energie op flessen zouden moeten kunnen trekken.’

Een gestructureerde chaoot, noemt Buysse zichzelf. Hij vertelt dat hij in het weekend dat zijn jongste zoon werd geboren met het hele gezin is verhuisd. ‘Het is zot als je erover nadenkt. Maar als je goed plant, lukt nagenoeg alles. Bij het VBO zeiden we soms tegen elkaar: ‘If you want to have something done, ask a busy man.’ Drukke mensen weten beter dan wie ook hoe je zaken regelt. Het geheim zit altijd in een goede organisatie en in mensen vertrouwen geven. Als anderen met je meedenken en goede voorbereidingen treffen, kan je veel tegelijk. Als je alles zelf wil doen, loop je tegen de muur.’

Toch geeft Buysse ootmoedig toe dat zijn baan gigantisch veel tijd opslorpt. Als hij in drukke periodes aan de ontbijttafel zit, hoort hij amper wat de anderen zeggen. ‘Mijn vrouw weet inmiddels: als ik in mijn kostuum beneden kom, ben ik niet aanspreekbaar. Ze noemt dat pak mijn harnas’.