Bart Verhaeghe & co. verkopen koffietrader Cup A Lot

Cup A Lot is een schakel tussen de telers van koffiboneen en branderijen in Europa.

De Antwerpse koffietrader Efico heeft in alle stilte zijn sectorgenoot Cup A Lot overgenomen. Die zat onder meer in de handen van de ondernemers Bart Verhaeghe en Conny Vandendriessche.

In het tv-programma ‘De Leeuwenkuil’ streden startende ondernemers twee jaar terug om de centen van vijf bekende investeerders: de vastgoedinvesteerder Bart Verhaeghe (Uplace en Club Brugge), de techondernemer Jurgen Ingels (Clear2Pay en SmartFin), de onderneemster Conny Vandendriessche (The House of HR), de retailspecialist Luc Van Mol (ZEB) en sz investeerder Bart Deconinck (Zedra).

Een van de startende ondernemers die voor de leeuwen werden geworpen, was Katrien Pauwels. Zij zocht geld om haar koffietrader Cup A Lot - een schakel tussen de telers van koffiebonen uit landen als Congo en Oeganda en branderijen in Europa - een duw in de rug te geven. Vier van de vijf investeerders toonden interesse - enkel Bart Deconinck hapte niet toe. Het viertal investeerde samen zo'n 200.000 euro in het bedrijf, in ruil voor een belang van van 40 procent. Katrien Pauwels en haar echtgenoot behielden de controle met een participatie van 60 procent.

Schermvullende weergave Bart Verhaeghe. ©BELGA

Jurgen Ingels haakte al snel af en de drie overige investeerders namen zijn aandelen over. Daarna bleef het lang stil rond het bedrijf. Nu blijkt dat de drie andere investeerders, net als Katrien Pauwels en haar echtgenoot, zijn uitgestapt naar aanleiding van de verkoop van het bedrijf aan de Antwerpse koffietrader Efico. Dat bleef tot nu toe onder de radar.

Efico is een van de weinige overgebleven Antwerpse koffietraders. Het bedrijf - voluit Emile François Installé & Company - werd in 1926 gesticht door de familie Installé. Sinds 2015 is de hoofd­aandeelhouder het havenbedrijf Noord Natie. Efico verhandelt vooral arabicakoffie en exporteert naar koffiebranders in 25 landen, vooral in Europa. Het was vorig jaar goed voor een omzet van 151 miljoen euro.

Coronacrisis

'De coronacrisis woog heel hard op de activiteit van Cup A Lot. Alle koffiebranderijen aan wie we koffie verkochten, hebben de horeca als klant. Met de lockdowns sinds maart is die afzetmarkt opgedroogd', legt Pauwels uit. 'Zowel wij als onze concurrenten hebben koffie aangekocht voor corona toesloeg en de markt is niet meer wat hij was.' Pauwels is nu nog actief met de koffiebranderij OR Coffee. Haar vier koffiebars verkocht ze nog voor de coronacrisis aan de bedrijfsadviseur Gabriel Augustijn.