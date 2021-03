Bavik-brouwer pompt miljoenen in bierblikjes

Het lockdownjaar 2020 deed de West-Vlaamse brouwerij De Brabandere (Bavik, Kwaremont) flink pijn. Maar met een miljoeneninvestering in volle crisistijd hoopt het familiebedrijf post corona een grote sprong te kunnen maken.

'2020 moest ons jaar worden.' Albert De Brabandere lacht terwijl hij het zegt, maar het is enigszins groen. Eind 2019 zette hij als CEO van de familiale brouwerij De Brabandere - het meest bekend van de merken Bavik en Kwaremont - het licht op groen voor een ambitieus groeitraject, met bijhorende miljoeneninvesteringen. En toen kwam het coronavirus. 'De geplande groei werd jammer genoeg een krimp.'

Albert De Brabandere is de vijfde generatie aan het roer van het familiebedrijf, dat eind 19de eeuw het levenslicht zag onder impuls van pater familias Adolphe. Door de decennia heen groeide het bedrijf uit tot een oerstabiele, financieel gezonde familiebrouwerij met een jaaromzet van 25 miljoen euro. Op dat fundament wilde de huidige generatie voortbouwen om een nieuwe sprong van formaat te maken.

Met een investeringstraject van meer dan 8 miljoen euro werd de toekomst zorgvuldig gepland. Begin maart vorig jaar werden vijf nieuwe gisttanks geïnstalleerd, goed voor een capaciteitsverhoging van 300.000 hectoliter. Daarop volgden de bouw van een nieuw magazijn, de installatie van zonnepanelen, de aanleg van een eigen waterzuiveringsinstallatie en als kers op de taart een gloednieuwe productielijn voor bier in blik, die maandag aan de pers werd voorgesteld.

Hakken in de sloot

Alleen werden die plannen dus gemaakt tegen een achtergrond van groei. Maar net zoals voor de rest van de sector werd 2020 voor Brouwerij De Brabandere vooral een jaar van frustratie. 'Het zijn moeilijke tijden, dat moeten we niet onder stoelen of banken steken', zucht De Brabandere. 'Door de sluiting van de horeca zijn we de helft van het jaar op minder dan de helft van onze omzet teruggevallen. En ook de start van 2021 is moeilijk. Dat is lastig, want die afschrijvingen op onze investeringen komen er gewoon aan. Die smelten niet weg, zoals onze omzet.'

Maar De Brabandere klinkt strijdvaardig. 'We zijn over 2020 financieel met de hakken net in de sloot beland. Maar we zijn gelukkig een familiebedrijf dat door de decennia heen genoeg reserves heeft opgebouwd om dit te kunnen trekken. Deze periode is lastig, maar we moeten erdoor. Ondanks alles kijken we optimistisch naar de toekomst. We gebruiken deze periode nu om ons voor te bereiden op wat nog mag komen.'

15.000 blikjes per uur

De gisteren gepresenteerde lijn voor bierblikjes, goed voor 15.000 blikjes Bavik Super Pils per uur, speelt daarin een cruciale rol, zegt De Brabandere. 'De populariteit van bier in blikjes zit in stijgende lijn. Zeker in onze internationale markten, zoals Frankrijk, de VS en Rusland, merken we dat. Bovendien zijn die blikjes logistiek een pak interessanter dan flesjes, omdat ze minder wegen en minder plaats innemen.'

Als ik nu de keuze moest maken om te investeren, zou ik wellicht niet durven. Maar ik ben blij dat we het gedaan hebben. Albert De Brabandere CEO Brouwerij De Brabandere

Maar ook in België hoopt de familiebrouwerij met haar blikjes breder door te breken. De Brabandere: 'We worden hier nog vaak gezien als een lokale speler, maar onze ambitie reikt ook in eigen land verder dan onder de kerktoren te blijven. Op dat vlak is het voor ons een grote opsteker dat we een deal hebben kunnen sluiten met Colruyt, dat ons product in heel het land zal aanbieden.'

Zodra de situatie normaliseert en de horeca weer open kan, denkt Brouwerij De Brabandere alsnog zijn grote sprong te maken. Het doel is een groei van 30 procent in vergelijking met het normale jaar 2019. 'Wat we gezien hebben in de zomer, toen de horeca tijdelijk open was, sterkt ons in onze overtuiging dat het kan.'

De Brabandere hoopt dat de horeca gewoon open mag op 1 mei, en dat de Belg dan weer getrouw op café trekt om de sector te ondersteunen. Om zijn klanten een hart onder de riem te steken, biedt de brouwerij alvast aan vervallen producten gratis te vervangen en ook gratis de leidingen van cafés uit te spoelen, als voorbereiding op een hopelijk wat vrijere zomer.