Bedrijf van een van 's werelds rijkste vrouwen haalt broekriem aan

Het is een klassieker in economische handboeken en gespecialiseerde publicaties, de afkorting ABCD om de belangrijkste landbouwhandelaars ter wereld aan te duiden. De 'A' staat voor Archer Daniels Midland, de 'B' voor het van oorsprong deels Belgische Bunge en de 'C' voor Cargill. De 'D' hoort toe aan de Nederlandse multinational Louis Dreyfus Company die vorig jaar goed was voor 33 miljard euro omzet.