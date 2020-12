Bedrijven moeten tienduizenden buitenlanders week missen

Oost-Europese arbeiders in bouw- en vleessector moeten in quarantaine bij terugkeer in België.

De aangescherpte regels voor wie na de kerstvakantie naar ons land terugkeert, zullen een grote impact hebben op de heropstart van onze bedrijven. De overheid heeft beslist dat mensen die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven bij hun terugkeer minstens een week in quarantaine moeten.

Dat betekent een bocht, een week nadat besloten was een achterpoortje voor de quarantaineplicht niet te sluiten. Mensen konden op hun verplicht in te vullen reisformulier PLF aangeven geen risico te hebben gelopen, zodat ze ontsnapten aan quarantaine.

Die optie tot zelfevaluatie wordt geschrapt. Het gevolg is dat tienduizenden Belgen en buitenlanders die in ons land werken niet naar het werk zullen kunnen. De quarantaineplicht zal het meest weerslag hebben op de bedrijven in de bouw-, de transport- en de vleessector die vrijwel exclusief draaien op Oost-Europeanen.

Dit zal weer veel productie- en omzetverlies meebrengen. Hans Maertens Topman Voka

Er komen wel uitzonderingen voor kritische jobs en essentiële sectoren. Die worden gebaseerd op een lange lijst die op 2 november in bijlage toegevoegd is aan het Ministerieel Besluit met de coronamaatregelen. Maar de federale minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) liet gisteren in het VRT-journaal verstaan dat er al zeker geen uitzondering komt voor de bouwsector. ‘Dat is iets anders dan een technicus die cruciaal is voor het onderhoud van een nucleaire reactor.’

Roemenië en Bulgarije

De inschatting is dat de Oost-Europese rentree risicovoller is dan die van de skiërs. In Roemenië en Bulgarije tiert het virus welig. Mensen gingen er in familiekring kerst vieren, en wonen in België dicht opeen in drukbevolkte plekken. ‘Het gaat de goede richting uit, maar we moeten vermijden dat we het virus opnieuw importeren, zeker gezien de bezorgdheid over de erg besmettelijke Britse variant’, zegt premier Alexander De Croo (Open VLD).

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka vreest voor een moeilijke eerste werkweek in 2021. ‘Dat zal weer veel productie- en omzetverlies meebrengen’, waarschuwt Voka-topman Hans Maertens. Het VBO oppert tijdelijke werkloosheid voor vakantiegangers die in quarantaine moeten om bedrijven kosten te besparen. Vandenbroucke zegt dat de bedrijven daarover moeten spreken met de federale arbeidsbemiddelaar RVA, maar bedrijven zullen er zich niet zomaar automatisch op kunnen beroepen.