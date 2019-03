Bekaert: 'Iedereen doet inspanningen, ook de top en de aandeelhouders'

De impact van de herstructurering van Bekaert op het personeel is stevig. 'We moesten ingrijpen', klinkt het bij het bedrijf. 'Iedereen is bereid om een duidelijk signaal te geven.'

Na de zware sanering van 2012 kondigde Bekaert vanochtend een nieuwe herstructurering aan in België. Daarbij staan 281 jobs op de helling.

'We moesten ingrijpen', licht woordvoerster Katelijn Bohez toe. 'We waren niet tevreden over de resultaten van 2018, en daarom zijn we wereldwijd programma's aan het opzetten om de kosten af te bouwen en efficiënter te werken.'

Na herstructureringen in Maleisië, Italië, Costa Rica, Engeland en Brazilië is het de beurt aan ons land.

België moet het ontgelden, omdat zowel klanten als concurrenten al enige tijd de grote trek naar het oosten maken. 'We maken dezelfde beweging.'

De vestiging in Moen, die Bekaert eind dit jaar wil sluiten, wordt beconcurreerd door ArcelorMittal, legt Bohez uit. 'En die hebben recent hun productie van Luxemburg naar Polen verhuisd.'

'Ook met onze labotesten, die nu nog in Deerlijk gebeuren, willen we dichter bij onze fabrieken gaan zitten. Een staal walsdraad gaat nu bijvoorbeeld over en weer tussen de fabriek in Slowakije en het labo in Ingelmunster voor een test op stevigheid, trekkracht,... Maar dat kan goedkoper en efficiënter als je die activiteit naast de productie gaat uitvoeren.'

Bekaert wil ook de machinebouw weghalen uit Ingelmunster en overbrengen naar Slowakije. 'In Ingelmunster gebeurt de engineering en bouw van machines waarmee we onze producten maken. Ook de reserveonderdelen voor onze fabrieken wereldwijd komen uit Ingelmunster. Als we dat verhuizen, zijn we dichterbij en kunnen we goedkoper werken', aldus Bohez.

Als Bekaert meer wil besparen, waarom snoeide het bedrijf dan niet steviger in het dividend? Het bedrijf wil over het boekjaar 2018 een dividend van 0,70 euro per aandeel, of 42 miljoen euro, naar de aandeelhouders laten vloeien. Dat is 2 miljoen meer dan de volledige nettowinst die Bekaert vorig jaar boekte.

'Iedereen is bereid om een duidelijk signaal te geven', zegt Bohez. 'Ook de aandeelhouders. Het dividend is al gezakt (tegenover 1,10 euro per aandeel het jaar ervoor), en de aandeelhouders moeten ook vergoed worden voor de investering die ze doen. Net zoals je de banken moet betalen voor de leningen die ze verstrekken.'

Bohez stipt aan dat over de voorbije tien jaar ongeveer 40 procent van de nettowinst naar de beleggers vloeide. 'Je moet niet enkel naar vorig jaar kijken. Iedereen, in alle geledingen van het bedrijf, doet inspanningen op alle mogelijke vlakken.'