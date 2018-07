Belegger straft AB InBev voor Amerikaanse verkoopsdaling

Het aandeel van AB InBev daalt donderdag stevig. Dat komt waarschijnlijk vooral door de zwakke Amerikaanse prestaties, en door de hogere schuldgraad.

De Belgisch-Braziliaanse brouwer AB InBev krijgt de problemen in de Verenigde Staten, zijn belangrijkste afzetmarkt, maar niet onder controle. Zowel de verkochte hoeveelheid bier (-5%), de omzet (-3,1%) als de brutobedrijfswinst (-7,4%) daalt er, kondigt AB InBev aan.

'Al jaren heeft AB InBev het moeilijk in de Verenigde Staten. De ommekeer neemt meer tijd dan verwacht', zegt Robert Jan Vos, een beursanalist van de bank ABN AMRO.

Marktleider

Het grote probleem is dat AB InBevs grote Amerikaanse merken Budweiser en Bud Light terrein verliezen. Amerikanen drinken liever bieren van kleine brouwers of alternatieven voor bier, zoals cocktails en wijn.

'In de VS is AB InBev met voorsprong de marktleider, maar dat succes steunt voornamelijk op mainstreambieren (zoals Budweiser, red.). Uitgerekend die dalen hard', zegt Vos. 'Wat premiumbieren en craft (bieren met een artisanaal imago, red.) betreft staat AB InBev zwakker, terwijl die categoriën groeien.'

Begin dit jaar zei AB InBev-CEO Carlos Brito dat de dalende Amerikaanse volumes een probleem zijn dat zijn bedrijf zelf gecreëerd heeft. ‘Toen we in de VS actief werden, focusten we te veel op het lage segment (pils, red.).’ Dat corrigeerde AB InBev door meer in te zetten op meer luxebieren als Stella Artois en Corona. ‘Maar daardoor verloren we terrein in het lage segment.’

Die situatie probeert AB InBev nu te herstellen. 'Maar een snelle oplossing is er niet', zegt Vos.

Hij stipt ook aan dat de koers van AB InBev donderdag daalt omdat de schuldgraad is opgelopen. De schulden stegen in de eerste zes maanden van 2018 van 104,4 miljard dollar naar 108,8 miljard. 'Dat ligt in de lijn van eerdere stijgingen in de eerste helft van het jaar aangezien het merendeel van onze kasstroom in de tweede helft van het jaar wordt gegenereerd', zegt AB InBev in een mededeling. Met de kasstroom worden de schulden betaald.