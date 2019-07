‘Belegger vindt AB InBev Azië te duur'

Komt de grootste beursgang van het jaar in het gedrang? Kandidaat-investeerders lijken de prijs voor de Aziatische tak van de brouwer AB InBev te hoog te vinden. Een streep door de rekening van de brouwer, die zijn schulden wil verlagen.

De beursgang van Budweiser Brewing Company APAC gaat moeizaam. De Aziatische tak van de Belgisch-Braziliaanse brouwer AB InBev wil op 19 juli naar de beurs trekken en zou donderdag in New York bekendmaken hoeveel een aandeel kost. Voorlopig is er nog geen nieuws. De grootste bierbrouwer in de wereld heeft nog tot maandag om met een intekenprijs naar buiten te treden.

40 dollar Prijs Volgens het beurshuis Bernstein willen beleggers hoogstens 38 tot 40 Honkongse dollar geven voor een Budweiser-aandeel. En geen 40 tot 47 dollar, zoals AB InBev beoogt.

‘De vertraging doet vermoeden dat kandidaat-investeerders het aandeel te duur vinden’, zegt ABN AMRO-beursanalist Robert Jan Vos. Vorige week legde AB InBev de prijs vast tussen 40 en 47 Hongkongse dollar (5,13 en 6,02 Amerikaanse dollar). AB InBev wil 1,63 miljard aandelen van Budweiser APAC naar de beurs brengen. Dat is zo’n 15 procent van het totaal. De operatie moet 8,3 tot 9,8 miljard dollar opleveren, wat nog een stuk meer is dan de opbrengst van de beursgang van het techbedrijf Uber (8,1 miljard dollar). Dat was vier maanden geleden de grootste beursgang op dat moment.

Scepsis

Al toen AB InBev de financiële doelen van de beursgang aankondigde, heerste er scepsis bij waarnemers. Onder andere het beurshuis Bernstein was kritisch. Uit hun onderzoek bleek dat beleggers hoogstens 38 tot 40 Hongkongse dollar willen geven voor een Budweiser APAC-aandeel.

De vertraging doet vermoeden dat kandidaat-beleggers de aandelen te duur vinden. Robert Jan Vos Beursanalist ABN AMRO

Dit weekend vindt overleg plaats tussen de directie en de adviseurs van het bedrijf, schrijft het persbureau Bloomberg. Mogelijk wordt de beursgang uitgesteld en vindt ze later plaats met andere voorwaarden. Ook een afgelasting is mogelijk. Of AB InBev kan onder zijn beoogde prijs gaan.

‘Maar dan lijdt het zwaar gezichtverlies’, zegt Vos. ‘Normaal gezien informeren een bedrijf en zijn adviseurs op voorhand grondig wat de markt bereid is te betalen.’

Schuldenberg

Bovendien dreigt de broodnodige schuldenafbouw van AB InBev dan in het gedrang te komen. Eind vorig jaar had AB InBev 102,5 miljard dollar schulden. Dat is 4,6 keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Terwijl het bedrijf een factor 2 nastreeft. ‘In 2020 zal onze schuldgraad naar een factor 4 gedaald zijn’, beloofde CEO Carlos Brito enkele maanden geleden.

102,5 miljard Schuldenberg Eind vorig jaar had AB InBev 102,5 miljard dollar schulden. Dat is 4,6 keer de brutobedrijfswinst (ebitda).

De schuldenberg is een erfenis van de groeisprongen die AB InBev de voorbije decennia maakte dankzij grote overnames. In 2016 nam het zijn grootste concurrent SABMiller over voor 79 miljard pond (toen zo'n 100 miljard dollar).

De 8,3 tot 9,8 miljard dollar kan gebruikt worden om de schuldenberg te verkleinen. ‘Ik schat dat de schuldgraad met 20 tot 30 basispunten zou dalen als de Aziatische beursgang zoals gepland doorgaat’, zegt Vos.