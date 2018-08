Beleggers in Greenyard kijken nog maar naar één cijfer

Kan Greenyard zijn afspraken met de banken nakomen? Dat houdt iedereen nauwlettend in het oog. Twee dagen na een winstwaarschuwing is de groente- en fruitreus daardoor minstens twee koopadviezen kwijt.

Door een winstwaarschuwing maandagochtend belandde Greenyard voor de derde dag op rij bij de sterkste dalers van de Brusselse beurs. In drie beursdagen werd het aandeel 16,4 procent minder waard.

Het Londense beurshuis Berenberg trok woensdag zijn koopadvies in, en adviseert het aandeel te houden met een koersdoel van 9 euro over een jaar (voordien 11,5 euro). Eerder zakte de rating bij KBC Securities ook al van kopen naar houden (koersdoel 9,5 euro) en nam Degroof Petercam zijn bijkopenadvies onmiddellijk in beraad.

Een verwachte jaarwinstgroei van een kwart bijstellen naar een daling van 10 procent passeert natuurlijk niet zomaar. Maar de analisten houden vooral een ander cijfer in de gaten. ‘Als de recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) met 25 procent zakt in het huidige boekjaar zal de nettoschuld vier keer zo hoog zijn als de winst’, stippen de specialisten van Berenberg aan. ‘Greenyard riskeert zo zijn convenanten te doorbreken.’

Stok achter de deur

Convenanten zijn afspraken die bedrijven maken met hun grootste schuldeisers. Meestal gaat het om banken waarop ze ook voor andere transacties een beroep doen. Als de regels geschonden worden, kan de partij die geld uitleende compensatie eisen of zelfs de touwtjes in handen nemen om het eigen geld te beschermen. Greenyard wil niet prijsgeven welke stok de banken in dat geval achter de deur houden.

Omdat de winst doen groeien er niet meteen in zit, verwachten de analisten dat Greenyard de schuldenberg deels zal aflossen met cash.

Volgens de analisten zal het zo’n vaart niet lopen bij Greenyard. Het management kon hen overtuigen dat het de cruciale ratio snel naar beneden krijgt met drastische maatregelen. Omdat de winst doen groeien er niet meteen in zit, verwachten de analisten dat Greenyard de schuldenberg deels zal aflossen met cash.

Een meevaller is dat over de definitie van brutobedrijfswinst te onderhandelen valt. Zo kijken de banken de kosten voor een uitzonderlijke terugroepactie in Hongarije - geschat op 30 miljoen euro - door de vingers.

Veel activa

Iedereen lijkt het erover eens dat de koers zo laag is dat nieuwe aandelen uitgeven zinloos is om vers geld aan te trekken. ‘Greenyard heeft het voordeel dat het veel activa heeft om te verzilveren’, stelt een obligatiehouder. Als het misloopt, hebben de banken voorrang op hem om uitstaande schulden te innen. ‘Het management zei dat het alle activiteiten tegen het licht zal houden.’

‘Waarschijnlijk volgen verkopen van minder belangrijke bedrijfstakken en vastgoed’, redeneerden de analisten van Berenberg. Hun ‘conservatieve’ schatting is dat voor 75 miljoen euro aan activa verzilverd wordt in het huidige (2019) en volgende boekjaar (2020). De winstprognoses voor die beide jaren gingen naar omlaag.

Voor het eerst sinds de analisten uit Londen midden 2016 het aandeel Greenyard begonnen op te volgen, verdwijnt het koopadvies. ‘We denken nog altijd dat het model van Greenyard de Europese markt zal domineren, maar een koopadvies kunnen we niet langer verantwoorden nu de winstgevendheid op middellange termijn lager uitvalt.’