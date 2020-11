Beleggers niet onder indruk van nieuwe Danone-koers

Het zuivelconcern Danone hertekent zijn strategie om in de toekomst beter gewapend te zijn tegen crisissen. 2.000 werknemers minder en een beperkter productengamma zijn de steunpilaren van het plan. ‘Nog nooit zijn we zo ambitieus geweest’, zegt topman Emmanuel Faber. Al zijn de beleggers niet overtuigd.

Emmanuel Faber (56) staat sinds oktober 2014 aan het hoofd van het Franse voedingsconcern, dat bekend is van merken als Actimel, Alpro, Badoit en Evian. Maar de jongste maanden ligt de gewezen zakenbankier onder vuur van aandeelhouders. Ze verwijten hem een weifelende houding met betrekking tot het optrekken van de rendabiliteit van het concern. Die staat onder druk door de coronapandemie. Vooral de Europese zuiveldivisie en de waterpoot kreunen onder de sluiting van de horeca en de crisis in de luchtvaart. Daardoor moest het bedrijf in april al zijn winstverwachting voor 2020 intrekken en zakte de omzet in de eerste negen maanden van dit jaar met 5,4 procent.

Om het tij te keren probeert Faber een nieuwe koers te voeren met de Danone-tanker. Maandag onthulde hij een ambitieus plan dat stoelt op drie pilaren, waaronder een flexibelere organisatie. Zo verdwijnen 1.500 tot 2.000 van de 100.000 banen. Ongeveer een kwart daarvan sneuvelt in de Franse hoofdkwartieren. De ingreep moet tegen 2023 een besparing van 1 miljard euro opleveren.

Beperkte impact

Of de maatregel ook gevolgen heeft voor de Belgische Danone-vestigingen in Rotselaar (Actimel) en Wevelgem (Alpro) wordt pas in februari duidelijk. Vakbondsvrouw Femke Buys (ACV Voeding en Diensten) verwacht dat de impact beperkt blijft. ‘Volgens de plannen die nu zijn voorgelegd, wordt er vooral gesnoeid in functies bij directie en management. De operationele functies, waarvan er veel zijn in Rotselaar, worden minder getroffen', zegt ze. 'De vestiging in Rotselaar is bovendien van groot strategisch belang. Er is onlangs nog veel geïnvesteerd in de fabriek en er staan een twintigtal vacatures open. Daarvoor worden nog steeds mensen gezocht.’

Echt uitsluitsel kan volgens Buys pas tegen februari 2021 gegeven worden. ‘Er wordt eerst bestudeerd hoe de nieuwe organisatie er concreet moet uitzien. Wij gaan er in de tussentijd natuurlijk alles aan doen om de impact voor de werknemers zo beperkt mogelijk te houden.’

Minder producten

Danone maakt niet alleen werk van een efficiëntere en afgeslankte organisatie, het grijpt ook in in zijn productengamma. De bedoeling is het aantal producten volgend jaar met 10 tot 30 procent te verminderen. Het gaat vooral om producten die hooguit 2 procent van de totale omzet uitmaken. Zo wordt het vegetarische merk Vega in de etalage gezet.

Verder staat het principe ‘local first’ centraal in de nieuwe strategie. Concreet krijgen de afdelingen meer autonomie, een model dat bij de Zwitserse rivaal Nestlé al lang wordt gehuldigd.

Oude wijn in nieuwe zakken

De nieuwe strategie moet volgend jaar al zichtbaar zijn. Het Franse zuivelconcern rekent vanaf de tweede helft van 2021 op ‘rendabele groei’. Op middellange termijn blijft Faber mikken op een autonome groei van 3 tot 5 procent. Voor de operationele marge rekent hij voor dat jaar op 14 procent en in 2022 op 15 procent. De jaren nadien zou die marge minstens 15 procent moeten bedragen.

Dat de plannen tot weinig enthousiasme leiden bij beleggers toont de koers van het aandeel. Het aandeel Danone verloor maandag op Euronext Parijs meer dan 3 procent en staat 30 procent lager dan begin dit jaar. Vooral het feit dat Faber eerder inzet op besparingen dan op groeimogelijkheden voor zijn sputterende divisies kan op weinig begrip rekenen bij beleggers en analisten. ‘Danone zet in op een strategie die de voorbije vijf jaar al niet heeft gewerkt’, klinkt het bij het beurshuis Bernstein. 'Het Franse zuivelconcern rekent pas vanaf de tweede helft van 2021 op rendabele groei’, luidt het kritisch bij UBS.

Weinig vertrouwen

Behalve de voorzichtige objectieven speelt vooral de vertrouwensbreuk met de markten Danone parten. ‘De geloofwaardigheid van die nieuwe doelstellingen zal sowieso in vraag gesteld worden’, zeggen analisten van het beurshuis Jefferies. ‘Zeker omdat Danone in het verleden er niet in geslaagd is om zijn middellangetermijndoelstellingen te realiseren.’

Voor Faber tikt de klok genadeloos voort. Als hij er niet in slaagt met Danone een inhaalbeweging te maken ten opzichte van de concurrentie en zijn objectieven te realiseren, dreigt de druk op zijn positie toe te nemen.