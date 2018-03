Belg casht 3,5 miljard dollar op verkoop dierenvoedingsbedrijf

De familie Wittouck, die fortuin maakte met Tiense Suiker, casht 3,5 miljard dollar met de verkoop van Blue Buffalo, een Amerikaanse producent van dierenvoeding.

General Mills neemt het bedrijf, gespecialiseerd in voeding voor katten en honden, over voor 8 miljard dollar (7 miljard dollar cash en 1 miljard dollar in aandelen). De voedingsreus betaalt daarmee een premie van 23 procent tegenover de recente gemiddelde beurskoers. Artal, de Luxemburgse holding van miljardair Eric Wittouck, strijkt als grootste aandeelhouder van Blue Buffalo het grootste bedrag op. Artal krijgt 3,5 miljard dollar (2,82 miljard euro) op de bankrekening.

Het gaat om een van de allergrootste deals waar een Belgische partij dit jaar bij betrokken was. Volgens de website De Rijkste Belgen katapulteert de deal Wittouck naar de top van Belgische miljardairs. Hij moet enkel Albert Frère en de Alexandre Van Damme laten voorgaan.

De familie Wittouck was destijds, samen met de familie Ullens de Schooten, de drijvende kracht achter Tiense Suiker, dat ze in 1989 aan het Duitse Südzucker verkochten. De opbrengst werd onder meer geherinvesteerd in de Amerikaanse dieetspecialist Weight Watchers. In 1999 lanceerde Artal een met schulden gefinancierd overnamebod op de groep, waarna het bedrijf een beursnotering op Wall Street kreeg.

Tussen de aandeelhouders van Weight Watchers zit overigens ook tv-ster Oprah Winfrey met een belang van om en bij de 10 procent.

Vivons cachés

'Pour vivre heureux, vivons cachés', is de leuze van veel kapitaalkrachtige families, maar nog net iets meer voor de families Wittouck en Ullens de Schooten. De twee adellijke families komen zelden in de pers. Alleen Myriam Ullens, de oprichtster van het modehuis Maison Ullens, treedt soms in de schijnwerpers. Maison Ullens heeft onder meer First Lady Melania Trump als klant.

Beide families waren al aandeelhouder van Tiense Suiker sinds 1894, maar hun fortuin kreeg pas een groeispurt bij de verkoop aan Südzucker. Ze stopten hun financiële belangen veilig weg in een rist Luxemburgse holdings, met het investeringsvehikel Artal Group als voorgevel.

Eric Wittouck heeft volgens De Rijkste Belgen geleidelijk de familie Ullens de Schooten uitgekocht bij Artal. De jonge telg Amaury Wittouck is een van de bestuurders.

Superholding

Artal heeft een waarde van 6,5 miljard dollar, zo leert de website van de beurs Nasdaq. De holding had eind 2017 participaties in 93 bedrijven, met Blue Buffalo en Weight Watchers als de belangrijkste.

Vroeger had Artal ook belangen in bekende bedrijven als IBM, Google, LinkedIn, Alibaba en de Amerikaanse banken Goldman Sachs en Wells Fargo. Vandaag valt de grote belangstelling voor farma en biotech op, met onder meer een belang in de Belgische biotechbelofte Argen-X .

Het financiële brein achter Artal is de Amerikaanse financier Raymond Debbane van Invus Group, de adviseur van de families, én al jarenlang de CEO van Artal Group.

Luxleaks

Wat zich achter Artal afspeelde, werd in 2014 deels ontsluierd in het journalistieke onderzoek LuxLeaks. Zes gelekte belastingakkoorden met de Luxemburgse fiscus onthulden een spinnenweb van minstens elf andere Luxemburgse bedrijven die onder, boven of naast de Artal Group geplaatst waren.