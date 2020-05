Belg ruilt pot koffie voor capsules

Belgen kochten vorig jaar evenveel koffie in capsules als klassieke filterkoffie. Daardoor steekt Nespresso-maker Nestlé voor het eerst in zijn geschiedenis Douwe Egberts voorbij. ‘Door de coronacrisis kopen mensen nog meer capsules’, zegt topman Oliver Perquy.

Opstaan en een pot koffie zetten. Voor veel Belgen was het decennia een vast ritueel. Maar in plaats van het gepruttel van het koffiezetapparaat weerklinkt steeds vaker het gebrom van een machine die maar één kopje vult met koffie uit een capsule.

Vorig jaar kochten Belgen volgens het onderzoeksbureau GfK 248.000 traditionele koffiemachines, 15 procent minder dan in 2014. De verkoop van capsulemachines van Nespresso en Dolce Gusto lag met 260.000 stuks net niet de helft hoger dan in 2014.

De wissel van de wacht is ook te zien aan de koffieverkoop zelf. De verkoop van filterkoffie daalde volgens het onderzoeksbureau Nielsen vorig jaar met 2,6 procent naar 197 miljoen euro. Aan capsules gaven Belgen volgens Nielsen 100 miljoen euro uit (+9,3%). Dat is een onderschatting, want Nielsen meet alleen de verkoop in supermarkten, waar geen producten van Nespresso liggen. Nespresso boekt in België jaarlijks meer dan 100 miljoen euro omzet. De markt voor capsules is dus intussen even groot als die voor filterkoffie.

Dat voelen de koffiemultinationals. De wereldwijde marktleider Nestlé troeft het tot voor kort in België almachtige JDE Peet's (Douwe Egberts) af. ‘Sinds vorig jaar is Nestlé voor het eerst in zijn geschiedenis de grootste koffieverkoper aan consumenten in België’, zegt Oliver Perquy, de topman van Nespresso België.

Douwe Egberts op overnamejacht Deze week kondigde JDE Peet’s aan dat het naar de beurs van Amsterdam gaat. Door nieuwe aandelen uit te geven, wil het moederbedrijf van Douwe Egberts 2 miljard euro vers geld ophalen. Waarnemers plakken een prijskaartje van 20 miljard op het hele bedrijf. Met het nieuwe kapitaal wil JDE Peet’s overnames doen in landen waar het nu nog geen sterk positie heeft. ‘De markt voor koffie is nog altijd erg gefragmenteerd’, zegt topman Casey Keller. Ook zijn theetak - met het merk Pickwick - wil JDE Peet’s uitbreiden. Het bedrijf is in meer dan honderd landen actief.

Het Zwitserse Nestlé is niet alleen actief met de capsules van Nespresso en Dolce Gusto, maar maakt en verdeelt ook de capsules van de Amerikaanse koffieketen Starbucks. Die liggen sinds vorig jaar in de Belgische supermarkten en passen in de Nespresso-machines. ‘Ze namen een vliegende start’, staat in het jaarverslag van Nestlé België-Luxemburg.

JDE Peet's verliest omdat het zeer afhankelijk is van filterkoffie van merken als Douwe Egberts, Jacqmotte en Zwarte Kat. Het is een dubbele verliezer, want ook zijn merk Senseo - een partnerschap met Philips - is op zijn retour. De verkoop van koffiepads daalde vorig jaar volgens Nielsen met 5,5 procent naar 75,5 miljoen euro. Het bedrijf maakt onder de merknamen Douwe Egberts, L’Or en Illy sinds enkele jaren ook capsules die in een Nespresso-machine passen, maar het is niet duidelijk of die de terugval van de filterkoffie kunnen goedmaken. JDE Peet's wou niet reageren.

De Belgische koffiecultuur is het afgelopen decennium veranderd. Net als de rest van de wereld zijn de Belgen veeleisender geworden. Ze willen betere koffie of koffie met een exclusief imago. Dat blijkt ook uit de intrede van prijzige keten Starbucks in België en de opkomst van onafhankelijke koffiehuizen. ‘Koffie is niet langer een banaal basisproduct’, zegt Perquy. ‘Mensen spreken anders over koffie dan vroeger. Iedereen wil een koffie-expert zijn. Dat is ook te zien aan de koffie die mensen kopen.’

197 miljoen euro Filterkoffie De verkoop van filterkoffie daalde vorig jaar volgens onderzoeksbureau Nielsen met 2,6 procent naar 197 miljoen euro. De markt voor capsules is naar schatting even groot.

Nespresso is al sinds 1992 actief in België, maar brak de jongste tien jaar door. ‘Doordat kwaliteit belangrijker is geworden, schakelen mensen over op capsules’, zegt Perquy. ‘De smaak van capsulekoffie is veel sterker. Dat was in het begin geen evidentie, want net als andere Noord-Europeanen waren Belgen de intensiteit van de Italiaanse espresso niet gewoon.’

De Zwitsers slaagden erin een exclusief imago te cultiveren door de manier waarop ze hun koffie verkopen. Het gros wordt online verkocht. Bestellingen worden thuis geleverd of kan je afhalen in de eigen winkels, die de naam Nespresso Boutique kregen.

30 procent van de capsules zamelen we opnieuw in en recycleren we. Dat is veel te weinig. Oliver Perquy CEO Nespresso België

Nespresso verwacht nog meer groei van het pas gelanceerde Vertuo. De capsules en de machines zijn anders dan die van Nespresso. ‘Er zijn er in espressoformaat (40 milliliter, red.), maar de grootste capsules zijn goed voor 414 milliliter koffie’, zegt Perquy. ‘Belgen zijn sterkere koffie gewoon geworden, maar ze verkiezen nog altijd grotere porties dan de Zuid-Europeanen. Met Vertuo, dat oorspronkelijk gemaakt is voor de Amerikanen, gaan we nog meer Belgen overtuigen over te schakelen naar capsules.’ Ook de Vertuo-capsules zijn online te koop of in de Nespresso-winkels.

Nestlé heeft een patent op het Vertuo-systeem. Alleen Nestlé mag er producten voor maken. Dat gold ook jarenlang voor het originele Nespresso-systeem. Toen het patent verviel, moest Nespresso aanschouwen hoe concurrenten als JDE Peet's en de huismerken ook capsules maakten. ‘We kregen concurrentie, maar die heeft paradoxaal genoeg tot extra groei geleid. De markt voor capsules werd groter.’

‘De coronacrisis doet mensen nog meer capsules kopen’, zegt Perquy. ‘Onze onlineverkoop is verdubbeld. Maar globaal genomen gaan we erop achteruit, want onze Boutiques zijn weken dicht geweest en ook onze Nespresso-installaties op kantoor en in de horeca - goed voor 20 procent van de omzet - maakten door de lockdown minder koffie.’

Nespresso België Omzet (2018): 104 miljoen euro. Bedrijfswinst: 3,7 miljoen euro. Nettowinst: 2,2 miljoen euro.

Ook de tijdsgeest kan roet in het eten gooien. De capsules zijn een aanslag op het milieu. De ontginning van het aluminium brengt voor schade toe en veel capsules eindigen in de vuilnisbak. Nochtans kunnen klanten gebruikte capsules terugsturen met de koerier of inleveren in de Nespresso-winkels of pakjesafhaalpunten. ‘30 procent van de capsules zamelen we opnieuw in. We recycleren ze zelf’, zegt Perquy. ‘Dat is veel te weinig.'

Om het percentage te verhogen rekent hij op de blauwe pmd-zak. Daar mogen binnenkort al meer plastics en metalen in. ‘Onze capsules nog niet. Ze zijn te klein voor de recyclage-infrastructuur. Maar er lopen gesprekken met FostPlus (de organisatie achter de blauwe zak, red.) en we zijn bereid mee te investeren in infrastructuur. Het vergt tijd. Het heeft 40 jaar geduurd voor 75 procent van het glas gerecycleerd raakte. Na tien jaar zitten wij aan 30 procent en we hebben de capaciteit om 100 procent te recycleren. We blijven investeren om recyclage voor de consumenten gemakkelijker te maken.’