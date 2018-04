Belg tapt mojito van het vat

Een mojito in een ijsblokje. Of waarom niet gewoon van de tap? Twee Belgische start-ups lanceren nieuwe cocktailconcepten en maken zich klaar voor het festivalseizoen.

‘Ik heb een passie voor gastronomie en cocktails. Op feestjes thuis of bij vrienden doe ik niets liever dan cocktails mixen. Maar dat is vrij intensief. Met als resultaat dat ik de hele avond in de keuken stond’, zegt Adam François, oprichter van Drink It Fresh. Dat moet anders kunnen, dacht hij. Een perfecte cocktail, zonder voorbereidende shopping en klaar in minder dan een minuut. Dat was zijn ambitie.

Intussen heeft zijn bedrijf al 50.000 van zijn diepgevroren cocktailmixes verkocht. Niet enkel aan particulieren. Ook muziekfestivals (Brussels Summer Festival), evenementen (Brussel-Bad), nachtclubs en feestorganisatoren (God Save the 90’s) hebben het concept van de Brusselaars ontdekt.

Cocktails zijn fun, maar zorgen achter de schermen voor veel frustratie. dimi lesseine oprichter Dorst

Drink It Fresh - dat coaching krijgt in het start-upprogramma Start it @KBC, biedt onder andere de ‘Belgian mule’ - gebaseerd op de Moscow Mule, maar dan met verse gember en komkommer -en mojito aan. ‘We nemen alle ingrediënten, vers limoensap, rietsuiker, infusie van munt en muntblaadjes, en vriezen dat meteen in. De barman hoeft de diepvriesmix slechts in een glas te doen, even laten smelten en de rum bijdoen. Kostbare tijd wordt gewonnen en de kwaliteit is consistent’, legt François uit.

Ook de Gentse start-up Dorst wierp zich op de markt van snelle cocktails. ‘Cocktails zijn fun, maar achter de schermen veroorzaakt dat veel frustratie. Op drukke momenten kom je als cafébaas snel handen tekort. En afhankelijk van wie ze maakt, zijn ze goed van kwaliteit of niet’, zegt Dimi Lesseine, een van de oprichters van Dorst dat cocktails op vat ontwikkelde, van mojito en cosmopolitan tot zelfs Irish coffee.

Het wist al enkele Gentse bars, cateraars en festivals als Copacabana en Gent Jazz te overtuigen. ‘Wij komen aan met een vat van 10 of 20 liter, sluiten het aan en je kan beginnen te tappen, zegt Lesseine. ‘Maar de ontwikkeling gebeurde met vallen en opstaan. Het heeft tijd en moeite gekost om de perfecte smaak te combineren met houdbaarheid.’