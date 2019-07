Belg trapt grootste beursgang van 2019 af

De Belg Jan Craps kondigt donderdag de prijs aan van één aandeel van Budweiser Brewing Company APAC. Dat is de Aziatische tak van ’s werelds grootste bierbrouwer, het Belgisch-Braziliaanse AB InBev. Craps wordt de CEO van Budweiser APAC.

AB InBev brengt zijn Aziatische activiteiten apart naar de beurs om zijn hoge schuldenlast te verlagen. De brouwer van Stella Artois, Leffe en Tripel Karmeliet had eind vorig jaar 102,5 miljard dollar schulden. Dat is 4,6 keer de brutobedrijfswinst.

6 Aandeelprijs Een aandeel zal tussen 40 en 47 Hongkongse dollar (5,13 en 6,02 Amerikaanse dollar) kosten.

Een aandeel van het nieuwe beursgenoteerde bedrijf zal tussen 40 en 47 Hongkongse dollar (5,13 en 6,02 Amerikaanse dollar) kosten, maakte AB InBev vorige week bekend. Het persbureau Bloomberg kon achterhalen dat de prijs aan de onderkant van die vork zou uitkomen.

Het wordt wereldwijd de grootste beursgang van het jaar. Op 19 juli wordt het eerste aandeel verhandeld.

Asse

Dat Craps de sterke man van Budweiser APAC wordt, is logisch. Sinds januari is hij de topman van AB InBev Azië. Hij ziet veel mogelijkheden voor AB InBev - en dus voor Budweiser APAC - in Azië. ‘Een derde van de wereldbevolking woont er, maar amper 7 procent van het wereldwijde biervolume wordt er verkocht’, schrijft hij op LinkedIn. ‘We hebben een enorme groeiopportuniteit.’

De geboren en getogen Assenaar is een echte AB InBev-kid. Na zijn studies handelsingenieur aan de toenmalige KU Brussel en de KU Leuven werkte hij tussen 2000 en 2002 bij de consultant McKinsey. In 2002 ging hij aan de slag bij AB InBev, waar hij de marketing van de pils Jupiler onder zijn hoede kreeg. In 2003 kreeg hij ook de opdracht het Duitse bier Beck’s op de Belgische markt te lanceren.

Canada

Na nog enkele andere functies te bekleden in België en Frankrijk verhuisde hij in 2011 naar Canada. Dat is voor AB InBev een grote markt. Niet alleen de Amerikaanse pils Budweiser is er populair, maar ook het lokale bier Labatt. In 2014 kreeg zijn carrière een boost toen Craps de topman van AB InBev Canada werd. Hij stuurde er 3.000 personeelsleden aan.

Waarom ik nog altijd aan de slag ben bij AB InBev? Het is een ambitieus bedrijf, gegroeid vanuit België. En het heeft goede biermerken - en bier brengt mensen samen. Jan Craps CEO Budweiser Brewing APAC

‘We hadden één doel: marktleider worden’, schrijft Craps op zijn LinkedIn-pagina. ‘We hadden terrein verloren in gespecialiseerde en kleine winkels. We namen een strategisch en berekend risico en zetten een team van 40 mensen op poten om een band op te bouwen met de kleine winkels. We zagen onmiddellijk een effect op ons marktaandeel. Toen ik wegging uit Canada waren we de leider in alle categorieën. De omzet en de winst groeiden.’

Toen hij in 2016 directeur bij de toenmalige zone Azië Zuid werd, was hij de enige Belg in de directie van AB InBev. Die bestaat grotendeels uit Brazilianen.