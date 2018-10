Belg wordt cacaobaas

De voormalige EU-ambassadeur Michel Arrion moet de uitdagingen in de sector, zoals ontbossing en kinderarbeid, aanpakken.

De Belg Michel Arrion is benoemd aan het hoofd van de Internationale Cacao Organisatie (ICCO). Dat heeft de organisatie met zetel in Abidjan in Ivoorkust bekendgemaakt.

Arrion werkte eerder als vertegenwoordiger voor de Europese Unie in Afrikaanse landen als Nigeria, Rwanda en Ivoorkust. Hij pleitte toen voor een soepeler migratiebeleid om de Europese vergrijzing op te vangen.

Arrion wordt voor vijf jaar benoemd als uitvoerend bestuurder. Er wacht hem heel wat werk: de sector worstelt met kinderarbeid, ontbossing en extreme armoede.

Duurzamer

De ICCO, opgericht in 1973, stimuleert de samenwerking tussen in- en uitvoerende cacaolanden. De organisatie verzamelt, verwerkt en publiceert statistieken en informatie over de cacaomarkt en leidt de samenwerking met de industrie en ngo's in goede banen. Het doel is de cacaomarkt duurzamer en transparanter maken, met onder meer een hoger inkomen voor de kleine cacaoboeren.

De zetel van de organisatie is gevestigd in Ivoorkust, de belangrijkste cacaoproducent ter wereld. Het land verhoogde maandag voor het eerst in twee jaar het loon van de boeren nadat de cacaoprijzen wereldwijd waren hersteld.

Cacaohaven

Ook België is lid van de ICCO. Ons land importeert rechtstreeks cacaobonen uit Ivoorkust en Ghana en gebruikt die deels in de chocolade-industrie. De rest voert het uit naar landen als Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Nederland. De export bedroeg in 2016 532 miljoen euro, goed voor 13 procent van de wereldwijde markt. Antwerpen is de tweede grootste cacaohaven ter wereld.