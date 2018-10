Belgen drinken alweer pak minder bier op café

We dronken in de eerste jaarhelft 5,1 procent minder bier op café. Dat blijkt uit cijfers voor de Belgische markt die de brouwer Co.Br.Ha. mee geeft in zijn resultaten. Maar de warme zomer maakte intussen al veel goed.

De Belgen consumeren in snel tempo steeds minder bier in de horeca. Er zijn steeds minder cafés, en de cafés die over blijven, lijden onder de strengere alcoholcontroles en een daling van het aantal bezoekers. Daarnaast spelen ook de veranderende gewoontes een rol, waarbij de alcoholconsumptie buitenshuis vermindert. Maar de Belgen nuttigen ook steeds meer een speciaalbier: liever wat minder met meer smaak dan de grote hoeveelheden pils.

In de Belgische horeca zakte de bierconsumptie 5,1 procent over de eerste zes maanden van 2018. In de retail groeit de bierverkoop wel nog, naar schatting met 3,26 procent. Dat resulteert in een 0,4 procent lager bierverbruik over alle segmenten samen. Het marktaandeel van de horeca zakte tot 41,3 procent, dat van de winkels steeg naar 58,7 procent.

Brouwerij Haacht - in beursmiddens beter bekend als Co.Br.Ha. - boekte 2,6 miljoen euro nettowinst over het eerste halfjaaar, terwijl er een jaar eerder nog sprake was van 3,1 miljoen euro. Dat komt voornamelijk door minder meerwaarden op de verkoop van horecapanden die voor Haacht niet langer aan de vereisten voldoen. Maar ook de bedrijfskosten namen 4,5 procent toe, vooral wegens de oplopende personeelskosten. De brutobedrijfscashflow viel 9,2 procent terug tot 9,3 miljoen euro.

De omzet steeg wel, met 2,5 procent naar 52,7 miljoen. In volume steeg de verkoop zelfs met 4,4 procent. Dat komt vooral door de groeiende omzet in het buitenland. Vooral Fransen, Italianen en Nederlanders dronken meer Primus, Tongerlo, en Super 8. De verkoop van wijn nam 1,5 procent in volume toe. De frisdrankenverkoop zakte 1,8 procent.

Maar dat is niet zonder meer goed nieuws, want om zijn verkoop een boost te geven, moest de brouwer offers maken. Hij kon minder geld vragen per liter verkocht bier. 'Wederom zijn het de toegenomen commerciële toegevingen op nagenoeg alle markten, die deze evolutie verklaren', schrijft Co.Br.Ha.

Zeker in de Belgische horeca kampt de Belgische brouwer met een probleem. Belgen dronken in de eerste zes maanden 2,44 procent minder Co.Br.Ha-bier., al is de daling veel kleiner dan bij de meeste concurrenten.

