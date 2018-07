Belgen drinken meer Maes en Cristal

Brouwerij Alken-Maes heeft vorig jaar meer bier verkocht. Door de harde concurrentie met onder andere AB InBev krijgt de winst wel een knauw.

De omzet van de brouwer van Maes, Cristal, Grimbergen en Affligem is vorig jaar met 4 procent gestegen naar 142 miljoen euro. Volgens de brouwerij komt dat door prijsstijgingen en door het feit dat mensen uit binnen- en buitenland meer bier kochten bij Alken-Maes.

Het is opvallend dat de verkoop toegenomen is, want de Belgen drinken al jaren minder en minder bier. Vorig jaar dronken we 1,6 procent minder, waardoor de totaalconsumptie afklokte op 7,57 miljoen hectoliter. Alken-Maes wint dus terrein.

AB InBev

Daar betaalt het bedrijf, dat in handen is van het Nederlandse Heineken , een prijs voor. De bedrijfswinst is gedaald van 2,2 miljoen euro naar 500.000 euro. Hoe Alken-Maes precies geïnvesteerd heeft in de bierverkoop is niet duidelijk, maar klassieke recepten zijn kortingen en extra reclamecampagnes.

Zeker is dat de concurrentie bikkelhard is. Zeker met AB InBev , dat 58 procent van de markt controleert. Alken-Maes is een heel pak kleiner, met 11 procent marktaandeel.

500.000 Winst De bedrijfswinst is gedaald van 2,2 miljoen euro naar 500.000 euro.

Daarnaast daalde de winst ook omdat mensen minder bier kochten op café en doordat Alken-Maes meer bier verkocht in het buitenland. Onder andere Affligem en de fruitbieren van Mort Subite worden geëxporteerd. 'De groeiende export gebeurt aan lagere winstmarges', zegt Alken-Maes.