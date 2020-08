Belgen dronken minder Spa en Bru door corona

Spadel boekte in de eerste zes maanden van 2020 4,9 procent minder omzet. Het verkocht voor 132 miljoen euro water van onder andere Spa en Bru in Belgiƫ, Nederland, Frankrijk en Bulgarije. In feite ligt de omzet zelfs 12,9 procent lager, maar dat komt doordat Spadel zijn Britse dochter eind vorig jaar verkocht.

Horeca

Het beursgenoteerde waterbedrijf van de familie Du Bois zag af van de sluiting van de horeca. Daardoor daalden de volumes. De verkoop in de supermarkt ging wel omhoog, maar niet in die mate dat de stijging de daling bij de horeca compenseerde.

Bovendien verkocht Spadel meer grote verpakkingen in de supermarkt. Omdat mensen veel thuis waren, kochten ze grotere flessen, want die zijn relatief gezien goedkoper.

Goed voor de consument, maar minder goed voor Spadel. Want de grotere verpakkingen leveren minder winst op. De brutobedrijfswinst (ebitda) daalde met 12,8 procent naar 25,6 miljoen euro. De nettowinst lag met 10,7 miljoen euro 27,4 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Betere tweede jaarhelft

Dat weerhoudt de bottelaars er niet van te blijven investeren. In de eerste jaarhelft pompte Spadel 9,8 miljoen euro in een nieuwe productielijn in Bulgarije, een renovatie en nieuwe machines in Belgiƫ en een nieuwe etiketteermachine in Frankrijk.