Belgen lanceren Thaise restaurantketen in volle horecacrisis

Pitaya wil de komende jaren 70 restaurants met Thaise streetfood openen in de Benelux. 'Er komen kansen na de tsunami. Nu is het moment om te investeren.'

Achter de ambitieuze plannen schuilt de Brusselse investeringsmaatschappij Alpha Seed. Die heeft een licentie genomen op het merk Pitaya, dat in 2010 werd opgericht in Bordeaux. Het heeft zich verspreid over Frankrijk, waar het al meer dan 80 vestigingen telt.

Alpha Seed zal instaan voor de groei in de Benelux en zette daarvoor dochterbedrijf Alpha Thai op. ‘We openen de komende zeven jaren 70 vestigingen, waarvan 30 in België’, zegt Marco Tessaro, een van oprichters.

Tessaro zit ook mee aan de knoppen bij investeringsmaatschappij JP Seven, waar hij met Jacques Emsens - bestuurder bij Sofina - in goed gezelschap vertoeft. Tessaro is niet nieuw in de voedingsindustrie. Hij was eerder betrokken bij Kharis Capital, gekend van Burger King en Quick in België en O’Tacos in Frankrijk.

‘Wat Kharis Capital op het hoogste niveau deed, wou ik op kleinere schaal doen’, zegt Tessaro. ‘We mikken op casualfood, een concept dat ergens tussen fastfood en een klassiek restaurant ligt. Dat is onze vijver waarin we vissen en merken gaan lanceren.’

Misschien was dat wel een beetje gek, maar het is tot nu niet slecht uitgedraaid. oprichter Alpha Seed Marco Tessaro

Pitaya, dat streetfood uit Azië aanbiedt, is het eerste dossier. In september opende de eerste vestiging in Brussel, in december volgde een tweede in een winkelcentrum in Luik. En dat in volle horecacrisis. ‘Misschien was dat wel een beetje gek, maar het is tot nu niet slecht uitgedraaid. De helft van de omzet in Brussel halen we via takeaway en thuislevering. Dat blijft overeind tijdens de lockdown. In Luik halen we zelfs onze budgetten bijna al. Het concept slaat aan’, zegt Tessaro.

Elke vestiging zal op termijn, volgens Tessaro, 1,2 miljoen euro omzet halen en 15 mensen tewerkstellen.

Crowdsourcing

Als je een keten bouwt, moet je eerst geld pompen. Daarna kan je teren op de cashflow van je vestigingen om nieuwe te openen.

Alpha Seed stak al ruim een miljoen euro kapitaal in de opstart en wil nu via crowdsourcing met obligaties maximaal 2 miljoen euro extra verzamelen. Het biedt daarvoor een brutorendement van 8 procent. Enkele uren na de lancering had het al een derde van het maximumbedrag op zak.

‘Als je een keten bouwt, moet je eerst geld pompen. Daarna kan je teren op de cashflow van je vestigingen om nieuwe te openen', zegt Tessaro. 'Er is een tsunami in de sector, maar voor ons is dit het moment om te durven investeren. Er zullen mooie panden vrijkomen en ik verwacht dat de huurprijzen dalen.’