Belgen schotelen honden verse maaltijden voor

Franse investeerders pompen 12,5 miljoen euro in Dog Chef. Dat Belgische bedrijf maakt verse hondenvoeding en verkoopt die online in vier landen. 'Mensen behandelen hun dieren almaar meer als mensen.'

Een hond of een kind. Voor veel mensen is er haast geen verschil meer. Ze behandelen hun dier als ware het een mens. Ze kopen er kleding voor, betalen dure medische behandelingen en serveren hun viervoeter ook steeds vaker vers bereide voeding.

Die tendens inspireert ondernemers, ook de Belgen Alexandre Cardon en Alexis d’Oultremont. Ze koken in hun atelier in Huldenberg bij Leuven verse voeding voor honden. Die belandt in de bakjes van 15.000 viervoeters. Als het aan de ondernemers ligt, worden er dat in de komende jaren fors meer. Hun bedrijf Dog Chef maakt vijf recepten op basis van kip, eend, varken, rund en vis, met ook groenten en rijst erbij. De maaltijden zijn alleen online te koop en worden bij klanten - of tenminste hun baasjes - aan huis geleverd.

Vier landen

Het bedrijf stuurt zijn maaltijden naar honden in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg. 'In die landen willen we de komende jaren groeien. Daarom willen we investeren in marketing, om onze naamsbekendheid te verhogen', zegt Cardon.

De essentie Het Belgische bedrijf Dog Chef bereidt verse maaltijden voor honden. Die verkoopt het online in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk.

Het bedrijf is vrij onbekend en klein. Het boekt 'enkele miljoenen' euro's omzet.

Het zamelde 12,5 miljoen euro in bij externe partijen om te investeren in marketing en technologie.

Om de groei te financieren krijgen de twee ondernemers 12,5 miljoen euro. Het geld komt van drie Franse investeerders. De bekendste is het investeringsfonds Naxicap, de hoofdaandeelhouder van het Belgische uitzendwerkbedrijf House of HR. De andere investeerders zijn de restaurantketen Dupont Restauration en Impact Group, een producent van recycleerbare verpakkingen. 'Wij, oprichters, behouden de meerderheid', zegt Cardon.

Volgens de ondernemer is zijn bedrijf het grootste in zijn sector. Die is wel nog erg klein. 'In de Verenigde Staten is al zes jaar een bedrijf actief dat net als ons verse hondenvoeding maakt. In het Verenigd Koninkrijk is er een concurrent die vijf jaar bezig is. Wij zijn er vier jaar geleden aan begonnen. De sector van volledige hondenmaaltijden is nieuw. Vroeger had je alleen hondenbrokken, natte hondenvoeding en rauw vlees, ook barf genoemd.'

Dog Chef ontstond toen d’Oultremont een hond kocht en zich informeerde over wat je zo'n beest te eten moet geven. Hij ontdekte dat vrienden eigenhandig een bakje verse voeding kookten voor hun hond. D’Oultremont begon hetzelfde te doen.

De econoom Cardon en de juridisch geschoolde IT'er d’Oultremont besloten van het concept een bedrijf te maken. De twee kennen elkaar van sinds hun studententijd. Na hun studies begonnen ze te ondernemen. Ze richtten bijvoorbeeld de digitale klantenkaart JOYN op en verkochten die aan de bank ING.

'In de afgelopen jaren hebben we vooral achter de schermen gewerkt aan ons nieuwe bedrijf', zegt Cardon. 'Eerst kookten we in het atelier van een slager, maar intussen hebben we ons eigen atelier in Huldenberg bij Leuven. Er werken 85 mensen voor ons bedrijf. Nu is het tijd voor de volgende stap. We willen bekender worden.'

Europese ambitie

In eerste instantie in de landen waarin Dog Chef al actief is. Later volgen mogelijk ook andere Europese landen. En de ondernemers spelen met het idee om ook verse voeding te maken voor katten. 'Het is belangrijk de focus te behouden en eerst een goede basis uit te bouwen in de landen waarin we nu actief zijn.'

Een maandvoorraad van onze verse hondenvoeding kost 100 euro. Dubbel zoveel als gewoon hondenvoer, maar nog altijd betaalbaar. Alexandre Cardon Medeoprichter Dog Chef

Dat begint aardig te lukken. De omzet van Dog Chef ging in het voorbije jaar maal drie. 'We boeken nu enkele miljoenen euro's omzet', zegt Cardon, zonder meer detail te willen geven.

Winst maakt het bedrijf nog niet, maar dat is niet ongewoon voor een kleine onderneming die volop investeert in snelle groei. 'Over vijf tot zeven jaar willen we winst maken.'

De coronacrisis gaf het jonge bedrijf een duw in de rug. De 'humanisering' van de hond heeft een hoge vlucht genomen doordat mensen meer thuis zaten, geeft de ondernemer aan. Mensen shopten meer online. Dat speelde e-commercebedrijven als Dog Chef in de kaart. 'Daarnaast kochten mensen meer katten en honden', zegt Cardon.

De Belgen gaven in 2020 644,4 miljoen euro uit aan dierenvoeding, of 7,8 procent meer dan het jaar voordien. Het is de eerste keer dat de groei zo uitgesproken is, meldde het onderzoeksbureau GfK enkele maanden geleden.