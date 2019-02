Belgen starten insectenfabriek in Vietnam

Twee Belgische ondernemers hebben 1 miljoen euro opgehaald om zwarte wapenvliegen voor Vietnamese garnaalbedrijven te kweken.

Entobel, opgericht door twee Belgen, gaat vliegenlarven voederen met organische afvalstromen van brouwerijen. Na enkele dagen zitten de larven boordevol proteïnen en vetten, en zijn ze klaar om te oogsten en te verwerken tot een poeder. Entobel ziet in dat poeder een alternatief voedingsingrediënt voor de lokale garnalenindustrie.

Alexandre de Caters en Gaetan Crielaard leerden elkaar kennen tijdens een opleiding op de Solvay Business School. Ze maakten hun eindwerk over de insectenbusiness en gooiden zich vervolgens in het avontuur in Zuidoost-Azië.

Met 1 miljoen euro geraak je in Vietnam - in tegenstelling tot in Europa - al een heel eind. Alexandre de Caters Oprichter Entobel

‘Waarom Vietnam? Omdat het de habitat van de zwarte wapenvlieg is. Het tropische klimaat is er ideaal’, zegt hij. ‘Ook in Europa bouwen bedrijven gelijkaardige fabrieken, maar in Vietnam liggen de kosten aanzienlijk lager. We hoeven niet te investeren in dure klimaatregelingsapparatuur, hebben amper energiekosten, en volledige automatisering is niet nodig omdat de lonen laag liggen’, legt de Caters uit. ‘Met 1 miljoen euro geraak je in Vietnam al een heel eind en kan je een behoorlijke installatie bouwen.’

De ondernemers verzamelden de centen bij een Belgische investeerder en lokale partners. De bouw van de fabriek is begonnen. Als alles volgens plan verloopt, worden de eerste larven in april geoogst. Tegen de zomer moeten de installaties op volle toeren draaien, 20.000 ton afval verwerken, en zowat 1.000 ton larvenpoeder opleveren.

‘Groot kan je het nog altijd niet noemen, maar het is een eerste stap’, zegt de Caters. ‘Als dit goed werkt, gaan we op zoek naar centen om de productiecapaciteit te vertienvoudigen tot 10.000 ton.’

Ter vergelijking: bij het Belgische Millibeter - onlangs overgenomen door een Britse concurrent - rijpen plannen om 15 miljoen euro te investeren in een vestiging die jaarlijks 3.000 ton proteïnerijk poeder moet opleveren. In Nederland en Frankrijk hebben lokale bedrijven nog grotere ambities.

10.000 Het Belgische Entobel wil op termijn jaarlijks 10.000 ton garnaalvoeder in Vietnam produceren.

Terwijl de Europese spelers zalmkwekers in Noorwegen en Schotland benaderen als klant, heeft Entobel het vizier gericht op de Vietnamese vis- en schaaldierenindustrie. ‘De aquacultuur is hier gigantisch en groeit jaar na jaar, dankzij de lange kustlijn en de Mekongdelta’, vertelt de Caters, met uitvalsbasis in Ho Chi Minh, het voormalige Saigon. ‘We hebben al contracten vast met internationale visvoederbedrijven.’

Maar van een leien dakje liep het allerminst. ‘We hebben vijf jaar nodig gehad om op dit punt te komen. We dachten dat het allemaal sneller zou gaan. We hebben ondervonden dat Vietnam toch een andere wereld is dan Europa. En op school leer je niet hoe je er business moet doen’, klinkt het.