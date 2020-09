'België zet zich op de kaart als wijnland'

De Belgische wijngaarden groeiden vorig jaar 15 procent. Het aantal Belgische wijnboeren nam de voorbije vijf jaar met de helft toe. 'We moeten stilaan Belgische wijn beginnen te exporteren.'

Toen Karel Henckens (55) in 1999 zijn wijngaard Aldeneyck aanlegde in Maaseik, verklaarde iedereen hem nog voor gek. 'Twintig jaar later maken we jaarlijks 75.000 flessen wijn, denken we eraan onze wijngaard uit te breiden en onze wijn ook te verkopen in het buitenland.'

Henckens en een vijftal andere wijnpioniers zetten de Belgische wijn op de kaart. Ze krijgen steeds meer navolging. De Belgische wijnbouw groeit in een snel tempo. Vorig jaar waren er 154 Belgische wijnboeren, meldt federaal minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V). Dat zijn er 18 meer dan een jaar eerder.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Er zitten hobbyisten bij, maar ook fulltime wijnboeren, zoals Henckens. Zijn vader was een appel- en perenteler. Henckens besliste wijnboer te worden.

Het toenemende aantal wijnmakers vertaalt zich in groeiende wijngaarden. Het aantal hectaren waarop Belgen wijndruiven kweken, liep vorig jaar op tot 441. Dat is 15 procent meer dan een jaar eerder en vier keer zoveel als tien jaar geleden.

Persen

Het cijfer blijft naar verwachting stijgen. 'Dit jaar rondt het areaal de kaap van 500 hectare. Volgens mij zitten we daar op dit eigenste moment al aan', zegt Henckens. 'Ook wij denken eraan de komende jaren ons domein opnieuw uit te breiden. Mijn zoon volgt in Frankrijk een opleiding wijnbouw. Als hij terugkomt, gaan we aan de slag. Onze laatste uitbreiding dateert van 2014, toen we onze wijngaard met drie hectare uitbreidden tot tien hectare.'

Opvallend is dat de Belgische wijnmakers vorig jaar minder produceerden dan in 2018. Ze persten 1,5 miljoen liter wijn uit hun druiven, of een kwart minder. Het ging in de helft van de gevallen om schuimwijn. De daling is te verklaren door het slechte weer, zegt minister Muylle, en de wijnboeren beamen dat.

Schermvullende weergave Karel Henckens van het Limburgse wijndomein Aldeneyck. ©Wouter Van Vooren

'Heel wat collega's hadden in de lente te maken met vriesweer', zegt Henckens. 'Zelf kampte ik in de zomer met extreme zonnebrand. Eind juli was het 25 graden. Een dag later was er een hittegolf met wel 37 graden. Die overgang was veel te bruusk. Ik verloor 25 procent van mijn druiven.'

Heel wat collega's hadden in 2019 te maken met vriesweer. Bij ons vernielde zonnebrand een deel van de oogst. Karel Henckens Eigenaar wijndomein Aldeneyck

'Wij hadden dan weer last van te veel regen tijdens de oogst in september', zegt Martin Bacquaert van wijndomein Entre Deux Monts uit het West-Vlaamse Heuvelland. 'Een deel van de druiven verloren we door schimmelinfecties.'

Ze weerleggen dat 2019 een slecht wijnjaar zou zijn. '2018 was gewoonweg een topjaar', zegt Bacquaert. 'Het was niet te warm, niet te droog, er was weinig lentevorst en de oogst verliep optimaal.' 2018 buiten beschouwing gelaten was 2019 een recordjaar. 'Het laatste wijnjaar dat echt tegenviel, was 2010', zegt Henckens.

Extreme hitte

Dit jaar werden de Belgische wijnboeren opnieuw uitgedaagd door extreme hitte, al blijft de productie zoals het er nu naar uitziet op peil. 'Ik had opnieuw last van zonnebrand, maar minder dan vorig jaar', zegt Henckens. 'Onze productie blijft dit jaar stabiel.' Die boodschap heeft Bacquaert ook.

De Belgische wijnsector blijft groeien, maar er is nog plaats genoeg voor groei. Karel Henckens Eigenaar wijndomein Aldeneyck

De ondernemers zijn blij met de groei. Hoe groter de wijnsector, hoe meer hij zichzelf op de kaart zet. 'We evolueren de komende jaren naar 1.000 hectare Belgische wijngaarden', zegt Henckens. 'Met zijn wijn verovert België een bescheiden plaats op de wereldkaart.'