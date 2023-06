Belgisch bier almaar minder made in Belgium

In de voorbije jaren begon AB InBev steeds meer Belgische biermerken in het buitenland te brouwen.

De Belgische biersector voert een derde minder bier uit buiten Europa. De export naar Amerika is ingestort. Dat komt doordat AB InBev bieren als Stella Artois en Hoegaarden tegenwoordig in de hele wereld brouwt.

Er is een einde gekomen aan de jarenlange groei van de export van Belgisch bier. Vorig jaar voerden Belgische brouwers volgens hun sectorfederatie 16,4 miljoen hectoliter bier uit. Dat was 5,5 procent minder dan een jaar eerder.

De export krimpt al sinds 2020. Destijds verscheepten de brouwers nog 18,4 miljoen hectoliter. Eerst leek het coronavirus de boosdoener. Maar het is duidelijk dat er meer aan de hand is, nu de dalende trend doorzet én versnelt: de uitvoer buiten de Europese Unie daalde vorig jaar met liefst een derde.

Schermvullende weergave

In Amerika is zelfs sprake van een decimering. In 2019 ging 2,4 miljoen hectoliter Belgisch bier naar de VS. Daar bleef vorig jaar 250.000 hectoliter van over. De export naar Canada daalde van 486.000 naar 49.000 hectoliter.

Vietnamese Hoegaarden

De opkomst van lokale brouwers speelt de Belgen parten. Maar een nog belangrijker oorzaak is de beslissing van 's werelds grootste brouwer AB InBev om Stella Artois en Hoegaarden te brouwen in de hele wereld: van Zuid-Afrika en Vietnam tot China. In 2021 verhuisde de integrale Stella-productie voor Amerika van Leuven en Jupille naar het Amerikaanse St. Louis.

87 Jobverlies AB InBev schrapte 29 vaste en 58 tijdelijke jobs in Jupille na de verhuizing van de Amerikaanse Stella Artois-productie naar de VS. Ook wil het zijn brouwerij in Leuven vanaf het najaar in het weekend stilleggen.

AB InBev nam de maatregel omdat lokaal produceren goedkoper en duurzamer is, want het spaart een hoop transport uit. Ook de stroeve relaties met het Belgische personeel zaten er voor iets tussen. Vooral in de brouwerij van Jupille waren er de voorbije jaren stakingen.

De beslissing leidde tot minder werk in België. De brouwer kondigde na de verhuizing aan 29 vaste en 58 tijdelijke jobs te schrappen in Jupille. De Leuvense brouwerij ligt vanaf het najaar stil in het weekend. 'Daarbij gaan geen jobs verloren, maar we vrezen voor de toekomst', zegt vakbondsman Sander Mouton (ACV).

'Mensen die met pensioen gaan of op eigen initiatief het bedrijf verlaten, worden niet vervangen. De brouwerijen kregen er nieuwe bieren bij, maar die compenseren het verlies van Stella en Hoegaarden niet.' Sinds enkele jaren brouwen ze ook het Amerikaanse merk Budweiser en het Mexicaanse Corona.

Nieuw-Caledonië

Dat de export door de beslissing van AB InBev daalt, is vervelend voor de perceptie van de hele sector. Al jaren verkopen de Belgische brouwers in eigen land minder hectoliters bier omdat mensen volumebieren als pils inruilen voor zwaardere speciaalbieren (zie inzet). Die negatieve trend kon de sector opvangen met het groeiverhaal van de export.

Daarnaast rijst de vraag of het nadelig is voor de sector dat AB InBev in het buitenland gebrouwen bier commercialiseert alsof het Belgisch is. Heel wat Belgische brouwers hebben een broertje dood aan buitenlandse brouwers die Belgische bierstijlen imiteren, en ze goedkoper aan de man brengen dan 'echte' Belgische bieren.

'Dat brouwers hun productie vanwege duurzaamheidsredenen herlokaliseren, hoeft geen probleem te zijn', zegt Krishan Maudgal, de directeur van de federatie van Belgische Brouwers. 'Het verandert weinig aan de dynamiek, de reputatie en de kwaliteit van het Belgische bier. De in het buitenland geproduceerde bieren dragen de Belgische biercultuur uit.'

'Ze moeten uiteraard wel de kwaliteitseisen en de kenmerken van hun bierstijl respecteren. Daar schort het wel eens aan bij buitenlandse brouwerijen die Belgische stijlen kopiëren.' Cijfers gezuiverd van het AB InBev-effect heeft de brouwersfederatie niet.

De Belgische AB InBev-brouwerijen kregen er nieuwe bieren als Budweiser en Corona bij, maar die compenseren het verlies van Stella en Hoegaarden niet. Sander Mouton Vakbond ACV

Het fenomeen levert debat op in de sector. 'Er zijn brouwers die vinden dat Belgisch bier alleen in België mag worden gebrouwen. Naar analogie met champagne, die niet buiten de champagnestreek mag worden gemaakt', zegt Xavier Vanneste, de brouwer van Brugse Zot en Straffe Hendrik. Samen met een twintigtal andere brouwers schaarde hij zich achter een label dat alleen gebruikt mag worden door Belgische brouwers die hun bier in België maken.

Xavier Vanhonsebrouck, de brouwer van de Kasteel-bieren en Filou, ligt er dan weer niet wakker van. 'Wij hebben vooral last van de lokale brouwerijen die in de hele wereld ontstaan. Zelfs in Fiji en Nieuw-Caledonië heb je nu lokale bierbrouwers. In de VS speelt het fenomeen al jaren. Daardoor zoeken wij net als veel andere brouwers elders meer groei, zoals in Frankrijk, Nederland en Zuid-Amerika. Onze export blijft groeien.'

De vraag is of de volledige Belgische bierexport in de komende jaren blijft dalen door de herlokalisatie van AB InBev. 'Ik ken de plannen van het bedrijf niet', zegt Maudgal. 'Maar ik verwacht dat de export van de sector opnieuw zal groeien. Talloze brouwers smeden plannen om meer te exporteren.'